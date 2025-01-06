韓檢調聲請延長逮捕令 尹錫悅官邸構築更多重防禦

韓國檢調今天表示，將向法院聲請延長總統尹錫悅逮捕令時效；尹錫悅方面則在官邸加強防禦，用更多大巴士當障礙物，並在外牆單獨設置帶刺鐵絲網，構建多重屏障。

韓國高層公職人員犯罪調查處（公調處）3日首次執行逮捕令時受阻於官邸的總統警衛處，經5個半小時對峙後，公調處無功而返。

綜合韓國「中央日報」與韓聯社報導，尹錫悅逮捕令效期6日午夜（台灣時間6日晚間11時）屆滿，公調處一面趕在6日上午發文要求警方接手執行逮捕，一面向法院聲請延長逮捕令效期。然而知情人士透露，公調處此舉在警方內部引發不滿，覺得檢調把燙手山芋丟過來是在卸責。

韓國「中央日報」指出，公調處也在研究其他策略，包括向法院說明理由重新聲請逮捕令、直接聲請羈押等方案。另檢警也加大對總統警衛處施壓，立案偵辦3日阻止執行逮捕令的總統警衛處長朴鐘俊和警衛處次長金星勳涉嫌妨害特殊公務執行罪，5日又追加訴究警衛處的人數。

尹錫悅陣營則在官邸現有防護基礎上進一步加強。除加固巴士屏障，又在外牆外單獨設置帶刺鐵絲網，構建多重防禦。

尹錫悅的律師團也發出聲明，稱將控告包括公調處長吳東運、公調處檢察官和調查人員、員警等約150人侵入特殊建築物、違反軍事基地及軍事設施保護法及對警衛處人員施暴等，擬於6日向首爾中央地方檢察廳遞狀。

韓國「朝鮮日報」指出，部分法律和政治專家指稱，偵辦戒嚴風波的刑事管轄權和逮捕令爭議讓尹錫悅逮到反擊機會。

按成立公調處的法源，公調處無權偵辦內亂罪，但可以調查在偵辦高階官員期間發現的相關犯行。公調處目前的主張就是調查濫權及衍生的相關犯罪，並無越權，且警方有偵辦內亂罪權責，這次偵辦尹錫悅戒嚴風波的聯合專案組同時納入公調處、警方和檢察官。

然而據報導，這次尹錫悅逮捕令卻是公調處逕向法院聲請，繞過警方這道標準程序。批評者也認為，韓國刑事訴訟法第110、111條禁止未經同意搜索、扣押軍事或政府機密，首爾西區地方法院當初簽准核發逮捕令的法官有「法官造法」逾越法條之嫌。

不過首爾西區地方法院5日駁回尹錫悅陣營對逮捕令的異議，確認逮捕令合法性。受理異議的刑7庭庭長馬晟甯表示，韓國刑訴法第110、111條是對「機密」設限而非「場所」，不適用於本案。

韓媒分析，尹錫悅目前的策略就是拉長戰線拚民意風向改變。

韓聯社報導，韓國憲法法院已排定尹錫悅彈劾案5次開庭日期，首次庭審定於1月14日，另外4次為1月16日、21日、23日及2月4日。尹錫悅律師尹甲根表示「總統計劃在適當日期出席（庭審）並陳述他的立場」。

有報導引述南韓仁川大學教授李俊翰表示，如同時任美國總統的川普2020年大選連任失利後於隔年1月6日煽動國會山莊暴動，尹錫悅也打算利用支持者作為後盾。有親尹人士認為，憲法法院往往受輿論影響，若尹錫悅的民調持續上升，彈劾案被大法官駁回並非不可能。