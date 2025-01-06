菲律賓運用加拿大追蹤技術 發現中國海警船
中國5901號海警船排水量達1萬2000噸，有「怪物」之稱，最近出現在菲律賓經濟海域，離岸僅54海里。菲律賓海岸防衛隊運用加拿大的船隻追蹤技術，發現它的存在。
中國5901號海警船4日出現在三描禮士省（Zambales）卡朋斯島（Capones Island）外54海里處，也就是黃岩島海域一帶。
菲律賓海岸防衛隊（PCG）昨晚發布聲明說，使用加拿大的「暗船偵測系統」（Dark Vessel DetectionSystem），發現了中國5901號海警船，隨後派遣船隻、直升機及飛機，前往核實並宣示菲律賓主權。
菲律賓外交部於2023年10月與加拿大簽署協議，可取用「暗船偵測系統」的資料；這套系統利用衛星技術，定位即使沒有開啟「自動識別系統」（AIS）的船隻。
根據菲律賓海岸防衛隊公布的影片，菲方於4日下午5時向中方發出無線電廣播，提醒中國5901號海警船已進入菲律賓「專屬經濟海域」，應立即離開；當天晚上8時，中國5901號海警船向西駛離，菲方則持續監控。
中國5901號海警船排水量1萬2000噸，是現役噸位最大的中國海警船，有「怪物」（The Monster）之稱，配備重機槍且設有直升機平台，之前已曾多次出現在菲律賓經濟海域。
菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）推測，中國5901號海警船的目的是把中國對黃岩島域的控制「合法化」，同時恐嚇菲國漁民勿到這片海域捕魚。
塔瑞耶拉向菲律賓媒體表示，中國5901號海警船並無挑釁動作，但光是它逼近三描禮士省海岸線的行為，就已令人關切。
菲國漁民去年年底在中部海域撈獲一架疑似來自中國的水下無人艇，塔瑞耶拉推測，中國可能利用這個裝置在菲律賓海域進行研究及探測，重申此舉違反了聯合國海洋法公約。
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