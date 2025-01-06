日本116歲奶奶離世 巴西修女接棒全球最高齡人瑞

日本奶奶糸岡富子近日逝世後，據信由一名熱愛足球的巴西修女接棒成為全球最長壽在世人瑞，她已年近117歲。

魯卡斯修女（Sister Inah Canabarro Lucas）的84歲侄子卡納巴羅（Cleber Canabarro）告訴美聯社，魯卡斯修女在成長過程中非常瘦弱，以至於很多人認為她熬不過童年。

國際超級人瑞追蹤組織LongeviQuest昨天發表聲明說，魯卡斯是經過早年生活紀錄驗證世界上最高齡的人瑞。

在LongeviQuest去年2月拍攝的影片中，可以看到面帶微笑的魯卡斯開著玩笑，分享她用野花製成的小幅畫作，以及背誦聖母經（Hail Mary）。

談到長壽的秘訣，魯卡斯說，她信仰天主教。

魯卡斯在巴西南部南大河州首府快樂港（PortoAlegre）的退休之家受訪時說：「我年輕、漂亮、友善，這些都是非常好的正面特質，你們也都有。」

魯卡斯的侄子每個週六都會前來探視她，也會在週間發送語音訊息給她，幫助她保持良好的精神狀態。魯卡斯住院兩次後，她變得虛弱、說話有些困難。

他說：「其他修女說，當她聽到我的聲音時，她會感到振奮。」

LongeviQuest研究人員說，魯卡斯1908年6月8日出生於巴西南部一個大家庭。不過她的侄子說，她晚了兩週才辦理出生登記，真正的生日是5月27日。

教宗方濟各（Pope Francis）曾為她慶祝110歲生日。魯卡斯是有紀錄以來第2長壽的修女，僅次於本名蘭敦（Lucile Randon）的法國修女安德瑞（SisterAndre）。安德瑞修女2023年逝世，享嵩壽118歲。

根據LongeviQuest，日本奶奶糸岡富子去年12月逝世後，魯卡斯成為全球最高齡在世人瑞。而她目前是有紀錄以來第20位最長壽長者，位居榜首的是法國阿嬤卡爾蒙（Jeanne Calment），她於1997年去世，享嵩壽122歲。