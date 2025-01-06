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黨內持續逼宮…加拿大總理杜魯多傳最快本周宣布辭職 加幣應聲急拉

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加拿大總理杜魯多傳最快本周宣布辭職 加幣應聲急拉

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
加拿大總理杜魯多傳出最快本周宣布請辭自由黨黨魁的職位，圖為他3日在美國駐加拿大大使館簽署哀悼書，悼念美國前總統卡特去世。路透
加拿大總理杜魯多傳出最快本周宣布請辭自由黨黨魁的職位，圖為他3日在美國駐加拿大大使館簽署哀悼書，悼念美國前總統卡特去世。路透

加拿大環球郵報引述三位知情人士說法報導，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）預料最快周一宣布請辭自由黨黨魁的職位。此時杜魯多面臨黨團背叛和低迷民調，顯示執政黨自由黨可能把權力拱手讓給溥禮瑞（Pierre Poilievre）所領導的保守黨。

消息人士強調，他們不確定杜魯多何時會宣布他的辭職計畫，不過，他們預期這會在周三舉行的重要全國黨團會議前發生。

其中一位最近與杜魯多交談的消息人士表示，杜魯多意識到他必須在與自由黨黨團會面之前宣布這一消息，以免自己看起來是遭到自己黨內的議員強迫下台。

消息傳出後，加幣應聲走升，兌美元最新升值0.3%至1.4404加幣。

幾個月來，杜魯多一直面臨黨內議員持續施壓他辭職；在12月16日，副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）辭職，表示她和總理在政策上存在分歧，這使得杜魯多面臨的壓力進一步升高。

自由黨議員預定周三舉行黨團會議。杜魯多如果辭職，將引發黨內有力人士角逐領導權，勝者將成為總理。

杜魯多 議員 辭職

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