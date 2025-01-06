宏都拉斯若關閉美軍基地 美國打擊毒品行動恐受挫

針對宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）警告川普，如果驅逐宏國非法移民，她將會關閉美軍事基地作為報復。前美國緝毒局（DEA）探員擔憂，如果基地關閉，美國打擊中南美洲毒品販運將受到衝擊。

前美國緝毒局（DEA）探員維吉爾Mike Vigil接受當地媒體專訪表示，宏都拉斯總統卡斯楚威脅關閉的巴麥洛拉（Palmerola）空軍基地，是美國打擊毒品的重要據點。該基地負責攔截許多來自委內瑞拉、哥倫比亞和厄瓜多等地的毒品，

維吉爾強調，宏都拉斯不僅是南美洲毒品販運路線必經的國家，宏國本身也是毒品生產國，販毒組織在此種植可卡因並擁有毒品實驗室。因此如果關閉基地，或是兩國取消引渡條約，宏都拉斯將徹底成為一個毒品國家。

巴麥洛拉（Palmerola）空軍基地目前駐守約500名美軍士兵以及500名宏都拉斯支援人員，該部隊名為「JTF Bravo聯合特遣部隊」。該基地設備相當先進，可以進行日夜24小時全天候的運作，並且起降美軍現役最大的C-5 Galaxy「銀河式」軍用運輸機。

除了打毒品和軍事用途，巴麥洛拉空軍基地也肩負人道主義救援任務。包括2007年秘魯地震救災、2010年支援海地聯合行動，以及近年來宏都拉斯、巴拿馬以及瓜地馬拉等國的颶風，和森林火災救援。

宏都拉斯武裝部隊（FFAA）退役將領維拉斯格（Romeo Vásquez Velásquez）則指出，由於美國查緝毒品的行動，已經指向宏國總統卡斯楚家族近親，因此為了保護自己人，卡斯楚才故意以川普驅逐宏都拉斯非法移民為藉口，揚言關閉基地。

卡斯楚總統的姻親前國會議員卡羅斯（CarlosZelaya），日前被點名涉及宏國前總統葉南德茲（JuanOrlando Hernandez）走私毒品到美國的重大案件。甚至還與販毒集團會面，並收取20萬美金（約新台幣640萬）的政治獻金。至於卡羅斯的兒子，當時則擔任宏都拉斯國防部長。卡斯楚家族和販毒集團剪不斷理還亂的關係，早已被美國緝毒單位盯上。

對於巴麥洛拉基地的問題，美國政府還沒有正式回應，但是美國共和黨參議員李麥克（Mike Lee）表達不滿，揚言可以把軍事基地移到台灣的邦交國瓜地馬拉。共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）則在自己的X帳號反譏，2023年拜登政府向宏都拉斯提供了近2億美元的援助，2024年，拜登至少又送出了1億2千萬美元，「如果宏都拉斯總統說不需要美國援助，太棒了!我們欣然接受」。