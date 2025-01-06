【專家之眼】德國極右派(AfD)的發展

月前德國聯合政府瓦解，目前是看守內閣，聯邦議院訂於2月23日舉行提前選舉。值得注意的是，極右派的德國選擇黨（AfD）支持率上升，僅次於基民盟 (CDU)/基社盟(CSU)，已坐穩德國第二大黨的地位。

自2021年以來，中間偏左的社會民主黨（SPD）與綠黨（Greens）和親商的自由民主黨（FDP）聯合組閣掌權，就在財政與綠能方面齟齬不斷，導致社民黨總理舒茲在2024年11月開除了自民黨的財政部長林德納（Christian Lindner），以致必須提前選舉，這當然受到政府支持烏克蘭戰爭所付出高額的支援所影響。

近期民調顯示，在野的基民/基社聯盟（CDU/CSU）支持率約32%，比聯合內閣裡社民黨（SPD）16%、綠黨11%、自民黨4%加起來還高。極右翼政黨「德國另類選擇」AfD也有高達24%的支持率。但即便日後基民盟勝出，恐仍須與社民黨、綠黨甚至兩黨一道，才能過半組閣。

此外，由於AfD的支持率在不斷上升，已成為德國政治中一個重要的警訊。該黨成立於2013年，先是以反對歐盟起家，目前是對聯合政府的移民政策以及烏克蘭政策不滿，目前該黨自歐洲議會至德國地方議會，都有一些席次，但尚未取得執政地位，因目前所有其他政黨都拒與AfD合作。尤其該黨主張反猶太主義和納粹史觀，甚至有些AfD的政治人物被聯邦安全局列入犯罪嫌疑人而加以追蹤調查。

AfD主席魏德爾（Alice Weidel）女士曾留學中國，華語流利，並以其親華立場著稱，主張德國應以自身利益為先，強調德國作為出口大國，反對將中國視為戰略對手，主張與中國保持積極的經貿關係。特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）支持AfD，在德國引起軒然大波，並認為該黨是德國的最後一線希望，有利於其聲勢上漲。

在對外關係上，AfD遠美歐友中俄。魏德爾與匈牙利總理歐爾班（Victor Orban）的政策相似，強調國家的獨立自主，反對以犧牲本國利益為代價去配合美國的戰略，她的立場在那些渴望改變現狀的選民中獲得了一定支持，這對聯邦政府構成了新的挑戰。

總的來說，魏德爾的崛起，反映了德國社會對現狀的不滿和對變革的渴望。她的親華立場可能為中德關係帶來新的機遇，但也可能引發國際社會的關注和討論。AfD的勢力上漲，也可能對英法等歐洲國家的政治產生影響，魏德爾主席的成功，更可能鼓舞其他歐洲國家的右翼或極右翼政黨，推動其在各自國家的政治中發揮更大作用。

此外，德國作為歐洲的核心國家，其政治變化可能對歐盟的政策方向產生深遠影響，進而影響英法等國的外交和內政。整體而言，德國當前的政治環境較為複雜，政府面臨來自內外的多重壓力，未來幾年的政策走向和執政能力，將對德國與歐盟的穩定和發展至關重要。