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俄羅斯油輪黑海漏油 已造成數十海洋哺乳動物死亡

中央社／ 莫斯科5日綜合外電報導

俄羅斯一個海豚救援中心今天指出，自從俄羅斯油輪上個月在黑海發生漏油以來，已經發現數以十計海洋哺乳動物死亡。當局仍持續在致力遏制這場災難。

法新社報導，兩艘老舊油輪去年12月15日在克里米亞半島（Crimea）與俄羅斯南部之間的克赤海峽（Kerch Strait）遭風暴襲擊，其中一艘斷成兩截，另一艘擱淺，引發漏油。當局估計，約有2400噸重質燃料油外洩週遭海域。

俄羅斯的Delfa海豚救援中心表示，已經記錄到61隻鯨類動物死亡，其32隻「最有可能」因這起漏油事件喪生。

鯨魚、海豚、鼠海豚等水生哺乳動物都屬鯨類動物。

Delfa在加密通訊軟體Telegram發文指出：「從遺體情況判斷，大部分的這些鯨類動物最有可能於這起災難發生的前十天死亡。」

該救援中心表示，死亡的大部分是亞速海海豚（Azov dolphin）。這是一種外型類似海豚的港灣鼠海豚，不過在演化上更靠近白鯨和獨角鯨。

俄羅斯緊急事務部今天表示，事件發生後持續致力清理油汙，但「強風巨浪」已造成部分海灘受到汙染。

塔斯社（TASS）報導，緊急事務部今天並表示，又在熱門度假勝地阿納帕（Anapa）和卡波肖灣（bay ofKapsel）外海發現兩區浮油，其中後者長達2公里。

俄羅斯 動物 海豚

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