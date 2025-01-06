戒嚴前要求警察廳長入府 韓總統警衛處長涉內亂被查

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

韓國警方今天表示，負責總統尹錫悅維安工作的總統警衛處處長朴鍾俊已因涉嫌內亂罪，遭到立案調查。

一名警官今天告訴聯合新聞通訊社（韓聯社），警方已對朴鍾俊增加提出內亂罪指控。

據悉，去年12月3日尹錫悅宣布短命戒嚴之前3小時，朴鍾俊曾要求警察廳廳長趙志浩前往總統府。

尹錫悅面臨內亂罪的刑事指控，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）官員3日對他執行拘提，遭朴鍾俊和軍方人員阻攔，朴鍾俊因而遭依涉嫌妨礙執行特殊公務罪名立案調查。

警方原先要求朴鍾俊於4日接受訊問，他對此不予理會，警方已再度傳喚他於7日到案。

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴引發政局動盪，同月14日被國會彈劾停職，首爾西部地方法院同月31日對他簽發拘票，為韓國憲政史上司法機關首次對現任總統採取強制措施。

公調處本月3日前往總統官邸執行拘提，遭到總統警衛處和軍警阻攔，經過5個半小時對峙後，公調處認為無法繼續執行而放棄行動。

尹錫悅的律師團隊2日就法院簽發的拘提和搜查令提出異議，今天遭到法院駁回。但是朴鍾俊今天稍早表示，他無法配合拘提行動。

司法 尹錫悅

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