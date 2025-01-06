布林肯最後出訪 鞏固日韓同盟

美國國務卿布林肯五日晚間抵達陷入政治危機的南韓，他此行還將訪問日本與法國，是他國務卿任內最後一次出訪。美國之音報導，布林肯將強調美國擴大與日韓合作，作為拜登政府印太戰略的一部分。

這項戰略主要目的是削弱中國大陸在該地區的野心，並遏制北韓核威脅。然而，在南韓總統尹錫悅宣布戒嚴並被彈劾後，南韓的政治發展讓美韓關係出現波動。

法新社說，布林肯此行將鼓勵南韓延續尹錫悅的政策，而非其政治手段。布林肯六日將與南韓外長趙兌烈會談，試圖在更加善變的川普回歸前，利用此次出訪來強調拜登總統團結民主盟友的政績。

由於布林肯下一站將前往東京，他的幕僚認為，不要冷落南韓至關重要。韓日存在競爭關係，而尹錫悅曾因大膽採取行動，不再糾結與日本的摩擦，在全球議題上發揮更大作用，而成為拜登政府的寵兒。

尹錫悅與拜登及日本首相一同舉行了具有里程碑意義的三方峰會，幾個月前尹錫悅還擔任全球民主峰會主席。

美國前情報官員、華府智庫「戰略與國際研究中心」朝鮮半島問題專家塞勒（Sydney Seiler）表示，布林肯到首爾可能遭到一些南韓左派人士批評，認為他現在來訪會被認為支持當今的保守派政府，但他應能應對政治危機。

不過，若尹錫悅彈劾案經憲法法院裁定成立，他必須下台，六十天內重選總統，進步派最大在野黨共同民主黨領袖李在明呼聲甚高。

李在明曾批評南韓部署美國薩德飛彈防禦系統，美國稱其目的是防禦北韓，但中國認為這是一種挑釁。南韓進步派還對日本採取更強硬立場，並主張與北韓和解。若進步派上台，加上川普回鍋白宮，拜登籌設的美日韓聯盟恐出現變化。