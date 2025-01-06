南韓首例 尹錫悅擬親自出席彈劾案庭審

南韓總統尹錫悅律師尹甲根五日說，憲法法院大法官審理國會表決通過的尹錫悅彈劾案時，尹錫悅將親自出席庭審並自我辯論。同樣曾被彈劾的南韓前總統盧武鉉二○○四年以及朴槿惠二○一七年時，從未自己出席庭審並辯論。

憲法法院三日指定的接下來五次庭審日期，包括一月十四、十六、廿一日、廿三日與二月四日。尹錫悅可能最快在本月十四日就出席首次庭審。

尹錫悅方面此前即多次暗示他將親自出庭自辯的可能性，這次是首度公開表明。屆時他將成為親自出席彈劾案庭審的首位南韓總統。盧武鉉當年雖未出席庭審，但憲法法院最後判決國會對他的彈劾案不成立；朴槿惠當年也沒出席，最後彈劾案成立，淪為南韓史上首位被彈劾解職的總統。

南韓憲法法院法規定，當事人應出庭辯論，若連二次不出庭，憲法法院可在當事人缺席下審理，不影響判決效力。韓媒報導稱，自國會去年表決通過彈劾案後，尹錫悅就專注於該案的審理。在官邸內幾乎足不出戶和律師團研究訴訟攻防策略。

另外，尹錫悅律師團五日聲明指控公調處，三日執行逮捕尹錫悅的舉動違法，將對涉及行動的一百五十多人提告，包含公調處長吳東運、韓國警察廳代理廳長李浩英、國防部代理部長金善鎬等高官，以及公調處多位檢察官與警察廳國家偵查本部特別偵查團等相關人員。

律師團指控這一百五十多人妨礙公務、傷害及非法侵入特殊建築物（官邸）、違反軍事基地與軍事設施保護法等。

另據韓媒「韓民族日報」五日深夜獨家報導，約有四十位執政黨國民力量黨的國會議員六日凌晨將在官邸前預防公調處人員突襲逮捕尹錫悅。報導稱外傳該處計畫自六日上午七時（台灣時間同日一早六時）再次執行逮捕行動，因此這四十人打算赴官邸守護尹錫悅，但這「並非」該黨的正式立場。