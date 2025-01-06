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南韓空難客機 疑撞上比機體10倍大鳥群

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
南韓SBS電視台請影像專家分析濟州航空7C2216航班墜機前畫面，推斷墜毀前遭到比客機還要大10倍的鳥群撞擊。圖 /截自SBS 뉴스在YT的影音
南韓SBS電視台請影像專家分析濟州航空7C2216航班墜機前畫面，推斷墜毀前遭到比客機還要大10倍的鳥群撞擊。圖 /截自SBS 뉴스在YT的影音

南韓濟州航空航班去年十二月廿九日發生空難，造成機上一七九人喪生，僅二人生還。據南韓ＳＢＳ電視台獨家報導，影像專家分析墜機前畫面發現，該機失事前疑似撞上一群比它大十倍的鳥群，導致兩邊引擎故障又無法放下起落架，釀成悲劇。

南韓全羅南道務安國際機場塔台當天向事故客機發出鳥擊警告約二分鐘後，機師首度嘗試降落時卻遭鳥擊，隨即連喊三次ＭＡＹＤＡＹ求救信號。但再次試圖降落時卻以機腹著陸並失控衝出跑道，最後撞上水泥護牆當場爆炸。

ＳＢＳ四日公開一段失事前監視器畫面，以ＡＩ將畫質提高五倍以上，並請專家判讀，發現墜機前疑似撞上一群比機體還大十倍的龐大鳥群。

法醫影像分析研究所所長黃民九（音譯）指出，影片中一大片黑影不太可能是雲或煙霧，從畫面中可見該黑色雲狀物體在空中飛行，還不斷變化形態，很可能就是鳥群。

黃民九解釋，從影像學角度來看，幾隻鳥不足以在畫面中形成密集的黑色色塊，除非鳥群數量非常多，規模甚至超過飛機本身。當時鳥群散布在飛機前方，但當飛機通過後，鳥群再次形成巨大濃密的雲狀體，呈現鳥群典型Ｖ字隊形。黃民九認為，鳥群至少是飛機機身的十倍。

這也代表吸入引擎的不只是一、二隻鳥，而是鳥群。此前有報導稱，機上乘客的簡訊提到有鳥屍卡在機翼。

南韓 鳥群 黑色

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