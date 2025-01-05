快訊

顯著成長...鴻海去年全年營收創歷史新高紀錄 三大業務帶動

影／合歡山入夜積雪中！武嶺、松雪樓雪霰狂飄 上山須掛雪鏈

全台急凍！2波冷氣團明起接力報到 「先乾後濕」恐現8度低溫

捷克推動能源轉型 目標2030年可再生能源占3成

中央社／ 布拉格5日專電

捷克能源業正處於轉型期，計劃逐步淘汰煤炭，並加速發展核能與可再生能源。政府目標到2030年可再生能源占年發電量30%。今年，捷克電力公司也將與南韓水力核能公司簽約，在捷克東南部杜克萬尼建設核電站。

根據捷克新聞網站Seznam Zprávy報導，捷克能源業正處於轉型期，計劃逐步淘汰煤炭，發展核能與可再生能源，並升級基礎設施，同時拓展國際市場。目前，可再生能源大約占捷克年發電量18%，捷克政府設定目標到2030年將此比例提高至30%。

捷克電力公司（ČEZ）副董事長西拉尼（Pavel Cyrani）表示：「2025年將是捷克能源轉型的關鍵年，此現代化進程將與戰後能源建設規模相當。我們需要重建大量能源基礎設施，因為對煤炭能源依賴很快會結束。」

捷克電力公司還預計，燃氣發電將取得進展，「未來幾年，我們將主要依靠天然氣和生物質來生產熱能。」

報導指出，捷克政府已批准2030年前淘汰煤炭發電的計畫，因此煤炭發電比重將逐步下降，並且需尋找替代方案。

捷克第二大燃煤發電廠Sev.en集團經營者提卡奇（Pavel Tykač）表示：「我認為應先建設替代設施，再關閉現有設施。我不會在沒有替代能源的情況下關閉煤電廠。」

2025年對捷克的核能發展也至關重要。捷克電力公司預計將簽署兩個關鍵合約，分別是建設大型和小型核反應爐。

西拉尼說：「我們將與南韓水力核能電力公司（KHNP）簽署合約，在杜克萬尼（Dukovany）建設新的核反應爐，並與勞斯萊斯SMR（Rolls RoyceSMR）在小型模組化反應爐展開合作。」

捷克電力公司將與南韓簽署建造2座核反應爐的協議，預計耗資4000億克朗（約新台幣5396億元）。第一個反應爐預計2036年完工。

此外，捷克能源組合也將加入更多可再生能源。布拉格能源公司（PRE）計劃今年啟用捷克第四大太陽能公園，此公園位在捷克西部工業城市索科洛夫（Sokolov），擁有4萬片太陽能板，占地19公頃，年產電量可達24吉瓦時（GWh）。

PRE執行長埃利斯（Pavel Elis）表示：「布拉格能源公司計劃到2030年，安裝的可再生能源總容量達到300兆瓦。」

若捷克能源業要邁向現代化，配電網也必須升級。隨著有越來越多綠色能源加入，特別是太陽能與風力發電，配電網容量將面臨更高需求。

布拉格能源公司每年在電力分配上投資25億克朗，今年也計畫投入相同金額。此外，布拉格能源公司計劃提升電網容量，更新變壓器，並將變電所現代化，並建設新的電力輸送線路。

再生能源 捷克 核能 核電 綠色

延伸閱讀

台捷攜手研究地震活動 捷克3D感測器引起高鐵興趣

捷克近7成企業尚未將AI整合營運 未來將逐步使用

台灣綠電不夠用？網看完「台積電永續報告」急喊：快買雲豹

指司法院掛羊頭賣狗肉 黃國昌：連3年編考察法國實則到捷克

相關新聞

上台前都會緊張！黃仁勳坦言演說「令我喘不過氣」 這些大老闆和他一樣

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳雖然在科技界被認為是個「酷哥」（cool guy），但他近期受訪時坦言，每次上台演說還是...

越南增值稅優惠再延半年 刺激民生消費拚經濟

越南在COVID-19疫後將部分商品與服務的增值稅稅率從10%下修至8%，這項政策在2024年底到期後，越南政府已決定再...

估成長11.2%！今年全球晶片市場達6,970億美元 創歷史新高

世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，受惠於人工智慧（AI）智慧手機和資料中心對半導體的強勁需求，2025年全球晶片市...

AI效應...南韓對台、越晶片出口激增 對陸下滑

最新產業數據顯示，南韓去年對中國大陸的半導體出口下降，銷往台灣和越南的半導體則增加。

全球最大消費性電子展CES來了 4大亮點整理一次看

CES是全球最大規模消費性電子展，真空管電視機、無線電話，都曾在CES掀起時代革命。2025 CES 將於1月7日至10...

商業太空競賽白熱化！藍源將首次發射軌道運載火箭

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯旗下藍源公司下週將首度發射該公司第一枚軌道運載火箭，標誌目前由馬斯克旗下SpaceX獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。