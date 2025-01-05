尹錫悅逮捕令期限逼近 南韓總統警衛處長稱拒絕配合

隨著南韓總統尹錫悅的逮捕令期限逼近，負責尹錫悅維安的總統警衛處處長朴鍾俊今天表示，他無法配合逮捕行動；這項說法可能會把南韓政治危機推向另一個高風險的對抗局面。

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴引發政局動盪，並在同月14日被南韓國會彈劾停職，首爾西部地方法院又於同月31日簽發尹錫悅的逮捕令，這是南韓憲政史上司法機關首次對現任總統採取強制措施。

南韓高級公職人員犯罪調查處1月3日一早前往總統官邸執行逮捕，遭官邸衛戍人員阻攔，經過5個半小時對峙後，檢警以確保到場人員安全為由放棄逮捕尹錫悅的行動。

路透社報導，逮捕令預計於南韓當地時間6日午夜12時（台北時間6日晚間11時）失去效力。朴鍾俊提到，圍繞逮捕令的法律論戰是無法配合的原因之一。

朴鍾俊發布聲明稱「請別說出總統警衛處淪為私人軍隊這種侮辱性言論」，他還提到，過去60年來，總統警衛處不分黨派為歷任總統提供維安保障。

韓聯社報導，尹錫悅的律師團隊近日向首爾西部地方法院提出對於逮捕令和搜查令的異議申請，今天稍早遭法院駁回，且法院未公布具體駁回理由。

尹錫悅的律師石東炫在臉書發文寫道：「判斷任何法律解釋以及執法的合法性，都有其困難。如果針對現任總統的執法合法性出錯，將會是一大問題。」