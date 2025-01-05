快訊

顯著成長...鴻海去年全年營收創歷史新高紀錄 三大業務帶動

影／合歡山入夜積雪中！武嶺、松雪樓雪霰狂飄 上山須掛雪鏈

全台急凍！2波冷氣團明起接力報到 「先乾後濕」恐現8度低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

尹錫悅逮捕令期限逼近 南韓總統警衛處長稱拒絕配合

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
圖為南韓首爾，在總統官邸附近舉行彈劾南韓總統尹錫烈的示威活動，警方試圖阻止抗議者。路透
圖為南韓首爾，在總統官邸附近舉行彈劾南韓總統尹錫烈的示威活動，警方試圖阻止抗議者。路透

隨著南韓總統尹錫悅的逮捕令期限逼近，負責尹錫悅維安的總統警衛處處長朴鍾俊今天表示，他無法配合逮捕行動；這項說法可能會把南韓政治危機推向另一個高風險的對抗局面。

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴引發政局動盪，並在同月14日被南韓國會彈劾停職，首爾西部地方法院又於同月31日簽發尹錫悅的逮捕令，這是南韓憲政史上司法機關首次對現任總統採取強制措施。

南韓高級公職人員犯罪調查處1月3日一早前往總統官邸執行逮捕，遭官邸衛戍人員阻攔，經過5個半小時對峙後，檢警以確保到場人員安全為由放棄逮捕尹錫悅的行動。

路透社報導，逮捕令預計於南韓當地時間6日午夜12時（台北時間6日晚間11時）失去效力。朴鍾俊提到，圍繞逮捕令的法律論戰是無法配合的原因之一。

朴鍾俊發布聲明稱「請別說出總統警衛處淪為私人軍隊這種侮辱性言論」，他還提到，過去60年來，總統警衛處不分黨派為歷任總統提供維安保障。

韓聯社報導，尹錫悅的律師團隊近日向首爾西部地方法院提出對於逮捕令和搜查令的異議申請，今天稍早遭法院駁回，且法院未公布具體駁回理由。

尹錫悅的律師石東炫在臉書發文寫道：「判斷任何法律解釋以及執法的合法性，都有其困難。如果針對現任總統的執法合法性出錯，將會是一大問題。」

南韓 尹錫悅 律師 法律 首爾

延伸閱讀

今天暫不執行尹錫悅逮捕令 辯護律師擬上訴至最高法院

已排定彈劾案5次開庭時間 尹錫悅律師：總統擬出席彈劾案庭審作證

今暫停逮捕尹錫悅？公調處相關人士1句話洩玄機 曝南韓下一步「3選項」

尹錫悅剉咧等？韓法院駁回逮捕令無效主張 但拘票時效明到期

相關新聞

奧地利政局生變！緊急會議後傳執政黨秘書長獲選臨時黨魁

奧地利總理內哈默試圖組建1個排除極右派的聯合政府失敗，宣布將辭去黨魁與總理職。保守派執政黨人民黨的領導階層今天召開緊急會...

尹錫悅逮捕令期限逼近 南韓總統警衛處長稱拒絕配合

隨著南韓總統尹錫悅的逮捕令期限逼近，負責尹錫悅維安的總統警衛處處長朴鍾俊今天表示，他無法配合逮捕行動；這項說法可能會把韓...

德國內政部長：將重新審核敘利亞難民的庇護問題

德國內政部長費瑟表示，特定情況下，一些來德尋求庇護的敘利亞難民必須重返原籍國。敘利亞阿薩德政權垮台一個月之後，費瑟表示

今天暫不執行尹錫悅逮捕令 辯護律師擬上訴至最高法院

韓聯社報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天可能不再嘗試逮捕遭彈劾的總統尹錫悅。另外，針對地院駁回尹錫悅就逮捕令...

兩艘船疑載洛興雅人駛入大馬水域 馬來西亞護送兩船離開

馬來西亞當局表示，海事執法單位已護送兩艘載有近300名來自緬甸無證移民的船隻離開大馬水域，這些移民因為缺糧缺水而精疲力盡

南韓檢方報告曝光！當天內閣3官員反對 尹錫悅卻無視「執意宣布戒嚴」

根據法新社今天查閱的檢方報告，南韓總統尹錫悅上月無視多名核心內閣部長的反對，執意宣布戒嚴。這場短命戒嚴以失敗告終，尹錫悅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。