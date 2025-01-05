兩艘船疑載洛興雅人駛入大馬水域 馬來西亞護送兩船離開
馬來西亞當局表示，海事執法單位已護送兩艘載有近300名來自緬甸無證移民的船隻離開大馬水域，這些移民因為缺糧缺水而精疲力盡。
路透社報導，馬來西亞海事執法局（MMEA）指出，這兩艘船隻3日在大馬渡假勝地蘭卡威島（Langkawi）西南方2海里處水域被發現後，當局已提供糧食和乾淨飲水給船上的移民。
海事執法局昨天的聲明寫道：「我們還跟泰國執法機構密切合作，以取得這些船隻航行的更多資訊。」
大馬海事執法局並未透露，這些移民是否為緬甸的穆斯林少數族裔洛興雅人（Rohingya）。在佛教信仰為主的緬甸，洛興雅人被視為來自南亞的外國族群，緬甸當局也不承認他們有公民身分。
此外，另有一艘船於3日登陸蘭卡威島一處海灘，大馬警方當場拘捕196位來自緬甸的無證移民。警方指出，所有移民據信都是洛興雅人，其中包含71名孩童與57位婦女。
警方還提到，這些移民都被帶去登記並檢查他們的健康狀況。
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