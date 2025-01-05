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兩艘船疑載洛興雅人駛入大馬水域 馬來西亞護送兩船離開

中央社／ 吉隆坡5日綜合外電報導
馬來西亞當局表示，海事執法單位已護送兩艘載有近300名來自緬甸無證移民的船隻離開大馬水域。圖為一艘載有羅興亞難民的船正試圖進入位於馬來西亞東北部度假島嶼蘭卡威的該國。美聯社
馬來西亞當局表示，海事執法單位已護送兩艘載有近300名來自緬甸無證移民的船隻離開大馬水域。圖為一艘載有羅興亞難民的船正試圖進入位於馬來西亞東北部度假島嶼蘭卡威的該國。美聯社

馬來西亞當局表示，海事執法單位已護送兩艘載有近300名來自緬甸無證移民的船隻離開大馬水域，這些移民因為缺糧缺水而精疲力盡。

路透社報導，馬來西亞海事執法局（MMEA）指出，這兩艘船隻3日在大馬渡假勝地蘭卡威島（Langkawi）西南方2海里處水域被發現後，當局已提供糧食和乾淨飲水給船上的移民。

海事執法局昨天的聲明寫道：「我們還跟泰國執法機構密切合作，以取得這些船隻航行的更多資訊。」

大馬海事執法局並未透露，這些移民是否為緬甸的穆斯林少數族裔洛興雅人（Rohingya）。在佛教信仰為主的緬甸，洛興雅人被視為來自南亞的外國族群，緬甸當局也不承認他們有公民身分。

此外，另有一艘船於3日登陸蘭卡威島一處海灘，大馬警方當場拘捕196位來自緬甸的無證移民。警方指出，所有移民據信都是洛興雅人，其中包含71名孩童與57位婦女。

警方還提到，這些移民都被帶去登記並檢查他們的健康狀況。

移民 緬甸 馬來西亞

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