快訊

和李玉璽爆熱戀 許允樂首度表態「感謝愛與被愛同時發生」

引起撻伐...天氣放晴 民眾闖入宜蘭某學校露營曬帳棚挨批「你家嗎？」

暫停逮捕尹錫悅？公調處相關人士1句話洩玄機 曝南韓下一步「3選項」

已排定彈劾案5次開庭時間 尹錫悅律師：總統擬出席彈劾案庭審作證

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅因上月初發動的短命戒嚴而遭到彈劾，此案現由憲法法院審理。尹錫悅的律師表示，總統計劃出席彈劾案庭審並進行作證。(路透)
南韓總統尹錫悅因上月初發動的短命戒嚴而遭到彈劾，此案現由憲法法院審理。尹錫悅的律師表示，總統計劃出席彈劾案庭審並進行作證。(路透)

南韓總統尹錫悅因上月初發動的短命戒嚴而遭到彈劾，此案現由憲法法院審理。尹錫悅的律師表示，總統計劃出席彈劾案庭審並進行作證。

韓聯社報導，南韓憲法法院已排定尹錫悅彈劾案5次開庭的日期，首次庭審定於1月14日，另外4次審理則為1月16日、21日、23日及2月4日。

尹錫悅的律師尹甲根告訴記者：「總統計劃在適當日期出席（庭審）並陳述他的立場。」

尹甲根所言暗示，尹錫悅可能會出席彈劾案首次開庭審理。

根據憲法法院的訴訟相關法律，尹錫悅不需出席準備庭，但應當在正式庭審中出庭。尹錫悅並未參與剛於1月3日結束的準備庭程序。

如果尹錫悅缺席首次庭審，法院可重新安排開庭日期。但若他第2次仍不出庭，法院將在他缺席的情況下繼續審理。

根據韓聯社，尹錫悅若出庭，將成為親自出席彈劾案庭審的首位南韓總統。前總統盧武鉉和朴槿惠在經歷彈劾案審理時，從未到庭參加。

由於尹錫悅去年12月14日遭國會彈劾停職，他透過自己的辯護團隊表示，他將專注聚焦於彈劾案審判。

南韓 尹錫悅 彈劾案 憲法

延伸閱讀

尹錫悅躲拘捕 法院可能再發逮捕令 南韓公調處將再逮人

被捕前最後掙扎？尹錫悅喊告150多檢警控逮捕違法違憲

拘捕尹錫悅…無功而返

南韓公調處對峙6小時後暫停拘留 尹錫悅律師：無權調查內亂罪

相關新聞

今暫停逮捕尹錫悅？公調處相關人士1句話洩玄機 曝南韓下一步「3選項」

南韓MBC電視台報導，南韓高位公職者犯罪調查處（公調處）相關人士5日最新回應，有鑑於首爾目前正在下大雪，今日可能不會執行...

尹錫悅剉咧等？韓法院駁回逮捕令無效主張 但拘票時效明到期

南韓法院針對總統尹錫悅簽發的逮捕令將在6日到期，而法院最新在5日駁回尹錫悅辯護團對執行逮捕與搜查令的異議。

影／4輛大巴組車牆擋路！尹錫悅官邸前戒備畫面曝 數十黑衣人待命

南韓MBC電視台報導，停職中總統尹錫悅官邸5日加強入口戒備，設置四輛大巴士組成緊密車牆，防堵高位公職者犯罪調查處（公調處...

「宣示主權」智利總統踏足南極 拉美領袖首位

智利總統波里奇（Gabriel Boric）3日到美國設立的阿蒙森-斯科特南極站（Amundsen-Scott Sout...

兩艘船疑載洛興雅人駛入大馬水域 馬來西亞護送兩船離開

馬來西亞當局表示，海事執法單位已護送兩艘載有近300名來自緬甸無證移民的船隻離開大馬水域，這些移民因為缺糧缺水而精疲力盡

南韓檢方報告曝光！當天內閣3官員反對 尹錫悅卻無視「執意宣布戒嚴」

根據法新社今天查閱的檢方報告，南韓總統尹錫悅上月無視多名核心內閣部長的反對，執意宣布戒嚴。這場短命戒嚴以失敗告終，尹錫悅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。