已排定彈劾案5次開庭時間 尹錫悅律師：總統擬出席彈劾案庭審作證
南韓總統尹錫悅因上月初發動的短命戒嚴而遭到彈劾，此案現由憲法法院審理。尹錫悅的律師表示，總統計劃出席彈劾案庭審並進行作證。
韓聯社報導，南韓憲法法院已排定尹錫悅彈劾案5次開庭的日期，首次庭審定於1月14日，另外4次審理則為1月16日、21日、23日及2月4日。
尹錫悅的律師尹甲根告訴記者：「總統計劃在適當日期出席（庭審）並陳述他的立場。」
尹甲根所言暗示，尹錫悅可能會出席彈劾案首次開庭審理。
根據憲法法院的訴訟相關法律，尹錫悅不需出席準備庭，但應當在正式庭審中出庭。尹錫悅並未參與剛於1月3日結束的準備庭程序。
如果尹錫悅缺席首次庭審，法院可重新安排開庭日期。但若他第2次仍不出庭，法院將在他缺席的情況下繼續審理。
根據韓聯社，尹錫悅若出庭，將成為親自出席彈劾案庭審的首位南韓總統。前總統盧武鉉和朴槿惠在經歷彈劾案審理時，從未到庭參加。
由於尹錫悅去年12月14日遭國會彈劾停職，他透過自己的辯護團隊表示，他將專注聚焦於彈劾案審判。
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