今暫停逮捕尹錫悅？公調處相關人士1句話洩玄機 曝南韓下一步「3選項」

南韓MBC電視台報導，南韓高位公職者犯罪調查處（公調處）相關人士5日最新回應，有鑑於首爾目前正在下大雪，今日可能不會執行逮捕總統尹錫悅的行動，並且透露下一步的3種可能選項。

報導指出，公調處相關人士稍早告訴記者，「從外面的情況看來，今天下了很多雪」，暗示今天不會執行逮捕令。

這名相關人士提到，正如媒體預測，目前正在考慮3種主要選項：在拘票時限內再次執行逮捕；重新申請逮捕令延長有效期限；或者提交審前拘留令而不執行逮捕令。

另外，公調處證實，再度向代理總統崔相穆提出要求總統府警護處配合，但尚未收到回覆。