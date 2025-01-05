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今暫停逮捕尹錫悅？公調處相關人士1句話洩玄機 曝南韓下一步「3選項」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓首都首爾市5日略有降雪，民眾聚集總統官邸附近抗議。圖為抗議活動中示威者製作的尹錫悅頭像。路透
南韓首都首爾市5日略有降雪，民眾聚集總統官邸附近抗議。圖為抗議活動中示威者製作的尹錫悅頭像。路透

南韓MBC電視台報導，南韓高位公職者犯罪調查處（公調處）相關人士5日最新回應，有鑑於首爾目前正在下大雪，今日可能不會執行逮捕總統尹錫悅的行動，並且透露下一步的3種可能選項。

報導指出，公調處相關人士稍早告訴記者，「從外面的情況看來，今天下了很多雪」，暗示今天不會執行逮捕令。

這名相關人士提到，正如媒體預測，目前正在考慮3種主要選項：在拘票時限內再次執行逮捕；重新申請逮捕令延長有效期限；或者提交審前拘留令而不執行逮捕令

另外，公調處證實，再度向代理總統崔相穆提出要求總統府警護處配合，但尚未收到回覆。

南韓 大雪 尹錫悅 總統府 首爾

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