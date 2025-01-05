尹錫悅剉咧等？韓法院駁回逮捕令無效主張 但拘票時效明到期

南韓法院針對總統尹錫悅簽發的逮捕令將在6日到期，而法院最新在5日駁回尹錫悅辯護團對執行逮捕與搜查令的異議。

尹錫悅辯護團隊律師尹甲根2日表示，去年12月31日發出的逮捕與搜查令違反刑事訴訟法及憲法，他們向法院提出異議；其辯護團也在5日主張逮捕行動違法，預告將對參與企圖逮捕尹錫悅的150多人提告。

不過，朝鮮日報報導，首爾西區地方法院法官馬成英（音譯）5日證實，已經駁回尹錫悅提出逮捕與搜查令異議的申請。

尹錫悅因3度拒絕配合傳喚調查，遭南韓高位公職者犯罪調查處（公調處）向法院申請逮捕令獲准。

但公調處與警方3日首度前往官邸逮捕尹錫悅時，卻與總統警衛處對峙5.5小時，最終無功而返。

韓聯社報導，除此之外，尹錫悅辯護團5日透露，尹錫悅預計出席憲法裁判所的5場彈劾聽證會，藉此表達自身立場，首場聽證會訂於1月14日舉行，其餘4場分別在1月16日、1月21日、1月23日及2月4日。