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布林肯任內最後一次出訪 首站將停留韓國

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於今晚抵達危機四伏的韓國，停留期間，他將小心翼翼地鼓勵韓國延續被彈劾總統尹錫悅的政策而非政治手段。

法新社報導，布林肯明天將與韓國外交部長趙兌烈（Cho Tae-yul）會談；同一天，法院簽發對於尹錫悅的拘提令將會到期。尹錫悅去年12月3日突然宣布實施緊急戒嚴，但遭國會推翻並遭到彈劾。

首爾是布林肯作為美國最高外交官最後一次出訪的首站；他試圖在更加善變的川普回歸前，利用此次出訪來強調拜登總統團結民主盟友的政績。

由於布林肯隨後將前往東京，他的幕僚認為，不要冷落韓國至關重要。韓日有著令人擔憂且經常存在競爭的關係，而日本也是美國盟友，且也有數以千計美軍駐紮。

尹錫悅曾因大膽採取行動，希望韓國不再糾結與日本的摩擦，且在全球議題上發揮更大作用，而成為拜登政府的寵兒。

尹錫悅與拜登以及日本首相一同舉行了具有里程碑意義的三方峰會，並在宣布戒嚴令幾個月前，被選為全球民主峰會的主席。民主峰會是即將卸任的拜登政府一項標誌性的舉措。

尹錫悅國事訪問期間，還在白宮晚宴高唱「美國派」（American Pie），讓東道主印象深刻。

前美國情報官員、目前任職華府智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and InternationalStudies）負責研究朝鮮半島問題的塞勒（SydneySeiler）表示，布林肯可能會因為首爾之行而遭到韓國一些人的批評，但他應能應對政治危機。

尹錫悅 布林肯

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