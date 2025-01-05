快訊

新年集資買彩券注意了！財政部提醒：事前必做「1準備」

文組沒專長…妹子1工作月薪46K列出缺點想跳槽 網勸：要珍惜

方便又能延長有效期限 一雙尼龍褲襪就可讓洋蔥保存長達8個月

逮捕尹錫悅期限逼近 首爾街頭恐有新一波抗議

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

韓國法院對總統尹錫悅核發的逮捕令效期再不到48小時即將到期，在衛戍人員阻攔下，檢警抓人一籌莫展。對立的兩派示威民眾今天準備冒著暴風雪展開新一波抗議活動。

法新社報導，尹錫悅上個月一夜之間戒嚴又解嚴，引發全國政治混亂。他此後一直藏身總統官邸，在身邊數百名忠誠的安全人員保護下，檢警抓人無功而返。

3日的逮捕行動未果之後，昨天有數千人聚集在尹錫悅住所和首爾的主要道路上，反尹陣營要求逮捕他，挺尹陣營則要求宣布尹錫悅的彈劾案無效。

儘管首爾昨晚連夜大風雪，但群眾準備今天再次大集合。

28歲的反尹民眾李珍雅（Lee Jin-ah，譯音）說：「風雪對我來說不算什麼。風雪再大，我們仍然會在這裡。」李珍雅曾在一家咖啡店工作。

70多歲的民眾朴永哲（Park Young-chul，譯音）則表示，明天午夜逮捕令期限到期之前，這場暴風雪阻擋不了他在街頭力挺尹錫悅。

尹錫悅面臨內亂罪的刑事指控，是韓國總統少數不具豁免權的罪名之一，意味著他可能被判處監禁，最重甚至可能死刑。

如果逮捕令成功執行，尹錫悅將成為韓國首位被捕的現任總統。

尹錫悅 彈劾案 首爾

延伸閱讀

被捕前最後掙扎？尹錫悅喊告150多檢警控逮捕違法違憲

拘捕尹錫悅…無功而返

南韓公調處對峙6小時後暫停拘留 尹錫悅律師：無權調查內亂罪

尹錫悅短命戒嚴遭彈劾…憲法法院完成準備庭 14日開庭審理

相關新聞

尹錫悅剉咧等？韓法院駁回逮捕令無效主張 但拘票時效明到期

南韓法院針對總統尹錫悅簽發的逮捕令將在6日到期，而法院最新在5日駁回尹錫悅辯護團對執行逮捕與搜查令的異議。

影／4輛大巴組車牆擋路！尹錫悅官邸前戒備畫面曝 數十黑衣人待命

南韓MBC電視台報導，停職中總統尹錫悅官邸5日加強入口戒備，設置四輛大巴士組成緊密車牆，防堵高位公職者犯罪調查處（公調處...

「宣示主權」智利總統踏足南極 拉美領袖首位

智利總統波里奇（Gabriel Boric）3日到美國設立的阿蒙森-斯科特南極站（Amundsen-Scott Sout...

馬斯克轟英相、罵德總理 蕭茲：勿餵食網路巨魔

美國候任總統川普的盟友馬斯克，3日起在旗下社交平台X接連發文，評論英國十多年前的連串女童性侵案，砲轟時任總檢察長的英國首...

尹錫悅躲拘捕 法院可能再發逮捕令 南韓公調處將再逮人

韓媒報導，儘管負責南韓總統尹錫悅維安的總統警護處接下來不會改變3日的抗拒立場，但高級公職人員犯罪調查處（公調處）人員和警...

墨西哥總統立場鬆動 願接收非墨國籍無證客

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)在是否接收美國驅逐的非墨西哥籍無證移民問題上，一直表現強硬姿態拒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。