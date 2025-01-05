逮捕尹錫悅期限逼近 首爾街頭恐有新一波抗議
韓國法院對總統尹錫悅核發的逮捕令效期再不到48小時即將到期，在衛戍人員阻攔下，檢警抓人一籌莫展。對立的兩派示威民眾今天準備冒著暴風雪展開新一波抗議活動。
法新社報導，尹錫悅上個月一夜之間戒嚴又解嚴，引發全國政治混亂。他此後一直藏身總統官邸，在身邊數百名忠誠的安全人員保護下，檢警抓人無功而返。
3日的逮捕行動未果之後，昨天有數千人聚集在尹錫悅住所和首爾的主要道路上，反尹陣營要求逮捕他，挺尹陣營則要求宣布尹錫悅的彈劾案無效。
儘管首爾昨晚連夜大風雪，但群眾準備今天再次大集合。
28歲的反尹民眾李珍雅（Lee Jin-ah，譯音）說：「風雪對我來說不算什麼。風雪再大，我們仍然會在這裡。」李珍雅曾在一家咖啡店工作。
70多歲的民眾朴永哲（Park Young-chul，譯音）則表示，明天午夜逮捕令期限到期之前，這場暴風雪阻擋不了他在街頭力挺尹錫悅。
尹錫悅面臨內亂罪的刑事指控，是韓國總統少數不具豁免權的罪名之一，意味著他可能被判處監禁，最重甚至可能死刑。
如果逮捕令成功執行，尹錫悅將成為韓國首位被捕的現任總統。
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