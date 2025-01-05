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影／4輛大巴組車牆擋路！尹錫悅官邸前戒備畫面曝 數十黑衣人待命
南韓MBC電視台報導，停職中總統尹錫悅官邸5日加強入口戒備，設置四輛大巴士組成緊密車牆，防堵高位公職者犯罪調查處（公調處）逮捕行動，並出動數十名黑衣人列陣待命。
南韓高位公職者犯罪調查處（公調處）3日首度率警方前往首爾漢南洞官邸，執行對停職中總統尹錫悅的逮捕令，不過遭到總統警護處抵制，雙方僵持近5小時後，公調處無功而返。
面對即將在6日到期的拘票，外界普遍預期公調處將在今日再度動作，而尹錫悅官邸有過一次經驗後，5日增加入口戒備。
根據MBC電視台拍攝畫面，官邸大門前有3輛大巴並排停放，車輛之間幾乎不留任何空隙，除此之外，還有一輛大巴橫擋在3輛巴士最前面，形成疑似為阻擋公調處人員的車牆。
除此之外，畫面還出現數十名身穿黑衣的人員，站在車牆後方待命。電視畫面顯示，首爾5日天色陰沉，尹錫悅官邸前枯樹枝上有殘雪。當日首爾氣溫為攝氏零下一度到三度。
報導描述，官邸方面似乎鐵了心要阻擋公調處和警方進入。
儘管警方緊急戒嚴特別調查隊已經以妨礙特殊公務執行罪，對總統府警護處長朴鍾俊和副處長金成勳提出指控，並通知他們接受傳喚調查。但看來警護處人員仍在為阻擋公調處執行逮捕令做好準備。
警護處先前聲明表示，「這是總統警衛工作的重要時期，處長和副處長一刻也不能離開工作崗位」，並拒絕配合警方的傳喚。
目前外界擔憂，警護處可能會無視法院簽發的逮捕令，並加強官邸的防守。
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