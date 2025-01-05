塞爾維亞部署中國製防空飛彈系統 成歐洲首例

塞爾維亞國防部日前發表聲明，指該國部署了中國製的FK-3中程防空飛彈武器系統。外媒指出，這是首個歐洲國家部署中國製防空飛彈系統，FK-3與中國最新一代紅旗22中程防空飛彈高度類似，這相當於將紅旗22部署在北約門口。

塞爾維亞國防部2024年12月30日發表聲明，表示通過為空軍和防空部隊裝備新型FK-3防空飛彈系統，塞爾維亞的空域控制和保護系統得到顯著改善。這種高度機動的飛彈系統包括指揮車、飛彈發射器、雷達和後勤車輛，能保護塞爾維亞空域。

聲明又指，塞爾維亞軍事人員在中國接受有關FK-3防空飛彈系統的訓練，過程非常複雜。相關訓練已經完成，軍事人員能獨立維護和使用該防空飛彈系統。

聲明又指，FK-3擁有卓越的抗干擾系統和能力，能防止用來摧毀追蹤雷達的飛彈；除了配備尖端技術外，還擁有超強的火力，可以同時使用12枚飛彈打擊6個空中目標。FK-3的最大射程100公里，最高可達27公里，可攔截各類固定翼飛機、巡航飛彈、戰術空對地飛彈、無人機等目標。

中國媒體觀察者網3日報導，FK-3是中國航天科工集團研製的中遠程地空飛彈系統，與人民空軍地空飛彈部隊目前裝備的紅旗22高度類似，也被認為是紅旗22的出口型號。

FK-3在2014年的珠海航展上首次亮相，塞爾維亞2019年與中國簽訂採購協議，2022年開始交付。

歐亞時報（The EurAsian Times）2日報導表示，這是首次有歐洲國家部署中國製防空飛彈系統，FK-3與紅旗22類似，這相當於將紅旗22部署在北約門口。

報導指，2022年中國向塞爾維亞交付FK-3後，有中國專家稱，某些西方國家對塞爾維亞發起抹黑行動，這些國家擔心FK-3先進雷達可以偵測到塞爾維亞附近所有北約飛機的活動。