被捕前最後掙扎？尹錫悅喊告150多檢警控逮捕違法違憲

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統尹錫悅去年12月12日遭彈劾停職後發表談話。路透
南韓總統尹錫悅去年12月12日遭彈劾停職後發表談話。路透

南韓總統尹錫悅因3度拒絕配合傳喚調查，遭南韓高位公職者犯罪調查處（公調處）向法院申請逮捕令。但公調處與警方3日首度前往官邸逮捕尹錫悅時，卻與總統警衛處對峙5.5小時，最終無功而返。尹錫悅辯護團5日稱逮捕行動違法，預告將對參與企圖逮捕尹錫悅的150多人提告；而外界預期公調處將在5日二度進入尹錫悅官邸執行逮捕。

朝鮮日報報導，尹錫悅辯護團5日上午發表聲明，將對參與逮捕尹錫悅行動的150多人提起告訴，包含公調處處長吳東運、代理警察總局長的副局長李浩英、代理國防部長的次長金善鎬等人（以上人名均為音譯），還有公職犯罪調查處30多名檢察官，以及警察國家調查本部特別調查隊（特調隊）的相關人員等。

辯護團指控這些相關人員，妨礙公務執行、傷害、非法侵入特殊建築物、違反軍事基地及軍事設施保護法等。

辯護團指出，吳東運於3日指揮特調隊企圖對尹錫悅執行逮捕及搜查令的行為「是非法的」，並解釋說，吳東運不具備警方的調查指揮權，但他仍與100多名特調隊成員一同企圖執行違憲且非法的逮捕令。

辯護團還表示，由公調處和特調隊組成的逮捕小組破壞了軍事設施保護區的正門，非法侵入，並襲擊了阻止非法執行逮捕令的總統警衛處員工，導致部分人受傷。

另一方面，法院簽發對尹錫悅的拘票即將於6日到期，目前公調處已於4日去函給代理總統崔相穆，要求其向總統警衛處下令，讓該單位配合逮捕尹錫悅。外界預期公調處將在5日二度進入尹錫悅官邸執行逮捕。

官邸 尹錫悅 警察

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