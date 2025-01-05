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疑撞上「機身10倍大鳥群」？濟州航空墜機前致命畫面曝：一團巨大黑影

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疑撞上「機身10倍大鳥群」？濟州航空墜機前致命畫面曝：一團巨大黑影

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓SBS電視台請影像專家分析濟州航空7C2216航班墜機前畫面，推斷墜毀前遭到比客機還要大10倍的鳥群撞擊。圖 /截自SBS 뉴스在YT的影音
南韓SBS電視台請影像專家分析濟州航空7C2216航班墜機前畫面，推斷墜毀前遭到比客機還要大10倍的鳥群撞擊。圖 /截自SBS 뉴스在YT的影音

南韓濟州航空7C2216航班去年底發生嚴重空難，造成179人死亡、僅2人生還。南韓電視台SBS獨家報導，影像專家分析一段墜機前畫面發現，7C2216失事前疑似撞上一群比客機還要大10倍的鳥群，才會導致兩邊引擎都故障且無法放下起落架，最終釀成悲劇。

2024年12月29日上午8時57分，務安機場塔台向7C2216發出鳥擊警告，約2分鐘後，機師首度嘗試降落遭遇鳥擊，隨即連喊3次「MAYDAY」求救信號，並嘗試重飛。但第二次降落時，7C2216機腹著陸，失控衝出跑道，撞上「儀表降落系統信標」的水泥底座，當場爆炸。

SBS於4日公開一段當時失事前的監視器畫面，利用人工智慧將影像品質提升到5倍以上，並請影像分析專家判讀，結果顯示，7C2216墜機前，疑似撞上一群比機體還要大10倍的鳥群。

從畫面可以看到，事故前飛機附近曾出現一大片黑色雲狀物體。

法醫影像分析研究所所長黃民九（황민구，音譯）指出，影片中一大片黑影不太可能是雲或煙霧，因為從畫面中可以看到該物體在空中飛行，且不斷變化形態，很有可能就是鳥群。

黃民九解釋，從影像學的角度來看，幾隻鳥不足以在畫面中形成密集的黑色色塊，除非鳥群數量非常多。可以判斷應該是一大群鳥，規模甚至超過飛機本身的大小，當時至少有數百隻鳥同時朝飛機方向飛去。

根據畫面顯示，鳥群散佈在飛機前方，但當飛機通過後，鳥群再次形成巨大而濃密的雲狀體，且呈現出鳥群典型的V字隊形。

黃民九描述，鳥群體積至少是飛機機身的10倍，而在畫面中，鳥群的形狀細長像是1條蛇，初步推測可能超過數百公尺長。

根據推測，7C2216遭到鳥擊後，疑似兩邊引擎都故障，這也代表吸入引擎的不只是1、2隻鳥，而是鳥群的一部分，才會導致飛機引擎嚴重受損。

南韓 濟州航空 空難 鳥擊 鳥群 黑色

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