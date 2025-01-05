委內瑞拉反對派領袖現身阿根廷 擬赴美與拜登會談

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中央社／ 布宜諾斯艾利斯4日綜合外電報導
委國反對派總統候選人龔薩雷茲。（美聯社）
委國反對派總統候選人龔薩雷茲。（美聯社）

流亡海外的委內瑞拉反對派政治人物龔薩雷茲（EdmundoGonzalez Urrutia）今天表示，他計劃與美國總統拜登會談。

法新社報導，委國去年7月底爭議性大選過後，境內多名反對派領導人被捕，另有大批民眾因涉嫌參加抗議活動而遭鎮壓。堅稱在大選擊敗委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的反對派總統候選人龔薩雷茲，則於去年9月流亡海外。

他目前在阿根廷會見阿國總統米雷伊（JavierMilei），並說將於明天前往美國，但目前尚不清楚何時與拜登進行對話。

龔薩雷茲在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（BuenosAires）表示：「我們正計劃與總統拜登對話，也在等待美國新當局的進一步消息。」他指的是即將於1月20 日上任的美國總統川普。

龔薩雷茲聲稱自己贏得委內瑞拉大選、為合法當選總統，目前展開一趟區域之旅，盼贏得國際支持，這趟旅行他先與米雷伊見面。

75歲龔薩雷茲與米雷伊一起出現在阿根廷總統府「羅沙達大廈」（Casa Rosada）陽台，總統府前方的「五月廣場」（Plaza de Mayo）有數百名委內瑞拉人高呼「委內瑞拉，你並不孤單！」

米雷伊今天聲明指出：「在馬杜洛政權的不公與施虐之下，阿根廷不會保持沉默。」

再過幾天，馬杜洛即將在委國首都卡拉卡斯（Caracas）宣誓就職，展開第3個總統任期。

美國、歐洲聯盟和其他數十國表示，委內瑞拉選務官員至今未公布去年7月28日大選計票細節，操縱了選舉結果。

部分國家承認龔薩雷茲是贏家；包括俄羅斯在內的少數國家則承認馬杜洛當選。

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