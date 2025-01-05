快訊

小寒報到！ 命理師：「7生肖」冷出好運 越冷運勢越旺

成績通膨／學生無法容忍沒拿到A+ 台大師嘆調分數很痛苦

出國玩手機裝eSIM好用嗎、超商可買到嗎？優缺點、使用心得報你知

俄天然氣供應中斷 摩爾多瓦分離區延長停電時間

中央社／ 基輔4日綜合外電報導

摩爾多瓦親俄分離主義地區外聶斯特當局表示，受到俄烏天然氣過境運輸協議到期影響，當地無法再經由烏克蘭取得俄羅斯天然氣，因此今天將延長實施輪流停電措施。

路透社報導，隨著烏克蘭和俄羅斯這兩個交戰國家的過境輸氣協議到期，且基輔拒絕續約，自2025年1月1日起，烏克蘭停止俄天然氣流經境內。此舉直接影響了夾在摩爾多瓦與烏克蘭之間的外聶斯特（Transdniestria）。

外聶斯特1992年經過一場短暫衝突後脫離摩爾多瓦。境內需透過一條經由烏克蘭的管線，才能自俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）取得天然氣。

這些天然氣被用於一座熱力發電廠的運作，以為由親俄分離主義分子控制的外聶斯特，及由親歐中央政府控制的摩爾多瓦大部分地區提供電力。

自封為外聶斯特總統的克拉斯諾謝利斯基（VadimKrasnoselsky）在通訊應用程式Telegram表示，明天各區輪流停電時間將延長至4小時。

當地昨天晚間首度實施1小時的停電，接著於今天延長至3小時。

克拉斯諾謝利斯基寫道：「昨天實施的輪流停電是測試行動。結果證明，1小時的停電時間並不足以確保電力供應系統正常運行。產生的電力無法滿足急劇上升的需求。」

除了食品生產業外，所有產業已經停工。外聶斯特分離派當局的官方Telegram新聞頻道今天宣布，勒布尼察鎮（Rybnitsa）的鋼鐵廠和麵包店正式停業。

俄羅斯 停電 烏克蘭

延伸閱讀

寒冬推升需求 美國油氣價雙飆

烏終止俄天然氣過境 衝擊東歐能源安全 這國嗆對烏斷電

雷隊友？俄羅斯被俘士兵：北韓軍「沒紀律又魯莽」 朝自己人開槍

烏克蘭不借道 俄天然氣減供歐盟

相關新聞

馬斯克評論德國政治言論引公憤 蕭茲籲冷靜以對

美國億萬富豪馬斯克評論德國政治並支持極右翼政黨的言論引發公憤。德國總理蕭茲今天表示，必須對此類言論「保持冷靜」，指在社群...

星期人物／庫德族領袖遭關25年首獲准會面 區域和平有望？

敘利亞變天，土耳其對庫德族的態度跟著出現變化。遭終身監禁的庫德族領袖歐加蘭，10年來首度獲准面會友黨代表。這絕非土耳其總統厄多安突然佛心來著，而是一手遞出橄欖枝，一手藏著手榴彈的兩手策略。阿塞德垮台後，厄多安準備處理庫德族這個心腹大患。40年4萬人喪命的腥風血雨能否止息，歐加蘭可能是關鍵人物，川普的態度同樣備受矚目。

奧地利總理辭職 德媒分析：未來兩套劇本

奧地利總理內哈默昨晚宣布辭去總理與人民黨黨魁職位。德媒分析，人民黨可能推憲法部長艾茲達德勒接任看守內閣，並推動提前大選；...

奧地利聯合政府談判破裂 總理宣布數天內辭職

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）今天宣布，該國2個最大中間派政黨組建聯合政府的談判已經破裂，他將在「未來幾...

巴基斯坦準軍事部隊遭自殺炸彈攻擊 至少6死25傷

巴基斯坦官員表示，動蕩不安的西南部俾路支省（Balochistan）今天發生自殺炸彈攻擊，造成至少6人喪生、數十人受傷，...

尹錫悅躲拘捕 逮捕令到期前法院可能再執行逮捕

南韓公調處人員及警方三日赴官邸逮捕總統尹錫悅無功而返，首爾西部地院簽發的逮捕令六日即將到期。法新社四日整理後續的可能發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。