馬斯克評論德國政治言論引公憤 蕭茲籲冷靜以對

美國億萬富豪馬斯克評論德國政治並支持極右翼政黨的言論引發公憤。德國總理蕭茲今天表示，必須對此類言論「保持冷靜」，指在社群媒體中許多人透過尖銳語錄引發關注度，但切記「勿餵食網路巨魔」。

德國將在2月23日舉行第21屆國會選舉。馬斯克（Elon Musk）是美國電動汽車公司特斯拉執行長，並擁有社交媒體X平台。

蕭茲（Olaf Scholz）對德國明星週刊（Stern）表示，「身為社會民主黨（SPD）成員，自上個世紀以來我們就已經習慣有不珍惜社會民主政治的媒體大亨存在，他們也無法帶著自己的想法潛山隱市」。

蕭茲說，當然，今天的情況有所不同，因為媒體公司和社群平台具有全球影響力，但這已不是什麼新鮮事，必須保持冷靜；並指在社群媒體中許多人透過尖銳語錄引發關注度，但切記勿餵食網路巨魔（Troll）。

蕭茲接著說，「我認為比起辱罵更讓人擔憂的是，馬斯克支持像是德國另類選擇黨（AfD）這種極右翼極端主義政黨，該黨鼓吹與俄羅斯和解，並希望削弱跨大西洋關係」。

馬斯克近日利用X平台和投書德國報紙等管道，表態支持德國另類選擇黨，和對德國政治人物進行人身攻擊，包括辱罵蕭茲為「傻瓜」；批評德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）是「不民主的暴君」。

蕭茲說，「聯邦總統不是什麼不民主的暴君，德國有強大且穩定的民主，馬斯克因此可以暢所欲言」。此外，「德國是依著公民的意志運作，不是循著來自美國億萬富翁飄忽不定的言論」。

蕭茲表示，2022年3月他在柏林附近格林海德（Grünheide）的特斯拉工廠舉行開幕典禮上，見過馬斯克一次，兩人有簡短交談，當時德國另類選擇黨正在抗議特斯拉建廠；數月後，馬斯克曾致電給蕭茲對政策提意見。

蕭茲也表示，他不想邀請馬斯克到總理府，「這件事我樂意留給其他人」。德國另類選擇黨主席兼總理候選人韋德爾（Alice Weidel）預計將在9日在X平台與馬斯克進行會談。

德國其他主要政黨則批評馬斯克。德國經濟部長兼綠黨（Greens）總理候選人哈柏克（Robert Habeck）對德國明鏡周刊（Der Spiegel）說，「把手從我們的民主中拿開，馬斯克先生」。

自由民主黨（FDP）黨主席林德納（ChristianLindner）對德國斯圖加特日報（Stuttgart Journal）表示，馬斯克可能基於美國利益削弱德國，像是透過推薦選舉一個有損德國經濟和政治孤立的政黨。

德國基督教民主聯盟（CDU）黨主席兼總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）對馮克媒體集團（FunkeMediengruppe）表示，馬斯克的言論有侵略性且自以為是。