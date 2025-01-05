奧地利聯合政府談判破裂 總理宣布數天內辭職

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）今天宣布，該國2個最大中間派政黨組建聯合政府的談判已經破裂，他將在「未來幾天內」辭職下台。

路透社報導，就在上述消息發布的前1天，自由派小黨「新奧地利與自由論壇」（NEOS）宣布將退出談判，並指責其他各方未能採取其所呼籲的果斷行動，導致談判陷入混亂。

內哈默在社群平台X的發布的影片聲明中表示，「我將在未來幾天內辭去總理和（保守派）人民黨（OVP）黨魁職務，並實現有序過渡。」

去年9月，抱持疑歐、親俄立場的極右翼自由黨（FPO）以29%得票率贏得國會大選。此後由於內哈默排除與自由黨黨魁基克（Herbert Kickl）共組政府的可能性，自由黨無法單獨執政，也暫無其他盟友可以一起組建聯合政府。

為此，前綠黨（Greens）黨魁、奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）責成內哈默組建政府。如今內哈默即將下台，接下來最有可能的2個選擇就是改由基克負責組建政府，或是提前舉行大選。

自上次大選以來，民眾對自由黨的支持度有增無減。民調顯示，目前該黨領先人民黨和社會民主黨（SPO）10個百分點以上。