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尹錫悅躲拘捕 逮捕令到期前法院可能再執行逮捕

聯合報／ 國際中心／綜合報導

南韓公調處人員及警方三日赴官邸逮捕總統尹錫悅無功而返，首爾西部地院簽發的逮捕令六日即將到期。法新社四日整理後續的可能發展。

發動另一次逮捕。公調處可能在六日逮捕令效期到期前再執行一次逮捕。若能成功逮捕，公調處將有四十八小時決定是否聲請羈押。

但若尹錫悅官邸的總統警護處人員或軍人再加以阻攔，第二次逮捕也將失敗。不過即使過了六日，公調處仍可以再向法院聲請同樣效期七天的逮捕令。

有專家指出，鑒於尹錫悅去年十二月三度對公調處的傳喚不予理會，又拒絕接受地院去年十二月卅一日簽發的逮捕令，法院很可能再次簽發逮捕令。但關鍵仍在於總統警護處或官邸內的軍人是否再次阻擋。

至於能否藉代理總統崔相穆下令官邸內的總統維安人員放棄抵抗，有專家分析，若他指示這些人員配合公調處及警方執行逮捕令，尹錫悅在六日前被捕的可能性將增加。

此外，自南韓國會去年十二月十四日表決通過對尹錫悅的彈劾案起，憲法法院共有一百八十天可決定本案是否成立。一旦成立，尹錫悅被罷黜後，對他涉及內亂等罪嫌的辦案程序才能更方便，但判決結果也可能是不成立，讓尹錫悅恢復一切總統權力。

南韓 軍人 首爾

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