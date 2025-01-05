南韓公調處 最快今再逮尹錫悅

韓媒報導，儘管負責南韓總統尹錫悅維安的總統警護處接下來不會改變三日的抗拒立場，但高級公職人員犯罪調查處（公調處）人員和警方，可能在五日或五日前後第二次進入尹錫悅官邸執行逮捕。

預料總統警護處及官邸內的軍人仍會在公調處和警方再度執行逮捕尹錫悅時設下防線，但公調處仍正研擬突破總統警護處封鎖的對策並增加警力。

公調處四日第二度請求代理總統崔相穆，下令總統警護處遵守首爾西部地方法院對尹錫悅簽發的逮捕令，以免重演三日公調處人員和警方在首爾龍山區漢南洞官邸內，與尹錫悅維安人員對峙達五個半小時的僵局。

崔相穆去年十二月廿七日成為代理總統前，職位是國務副總理兼企畫財政部長。該部發言人四日不願對前述公調處的請求置評。

有專家認為，崔相穆因同意任命兩位憲法法院大法官引發執政黨國民力量黨不滿，這使他此時願意介入的可能性不高。南韓明知大學教授申律表示，崔相穆不太可能配合公調處的呼籲。

南韓前國防部長金龍顯因涉及尹錫悅這場戒嚴風暴而於去年十二月五日就被迫辭職，部長一職現由副部長金善鎬代理。他四日也要求官邸內的軍人不應動用武力阻擋公調處執行逮捕令，也不宜和警方發生肢體衝突。這些軍人隸屬首都防衛司令部第五十五警備團，由總統警護處管轄。

白宮國安會發言人柯比三日除了呼籲南韓國內攜手走向穩定，也表示美國仍致力和南韓政府合作，包括代理總統崔相穆。崔相穆同日也與美國駐韓大使高德柏格與駐韓美軍司令布朗森會面，並強調為了延續韓美、韓美日合作等外交成果，將積極相互協力。