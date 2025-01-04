官邸軍警對峙5.5小時 為何警護處不配合逮捕尹錫悅？學者解答了

南韓高級公職犯罪調查處（公調處）人員當地時間3日上午約7時20分，到尹錫悅位於首爾龍山區漢南洞的官邸，準備逮捕他。但公調處人員和總統警護處人員與軍警對峙約五個半小時，最後無功而返撤離。英國BBC報導，南韓首爾韓國外國語大學副教授芮契（Mason Richey）指出，總統警護處人員的舉措可能出於對尹錫悅的個人忠誠，或誤解自身法律和憲法角色。

芮契說，有鑑於尹錫悅已被停職，總統警護處人員應聽從代理總統崔相穆的指示，「他們不是沒有接到崔相穆的指示，就是拒絕遵從指令」。高麗大學法學教授金善擇也告訴路透，代理總統崔相穆行使職權，命令總統警護處人員合作，會是個更好的方式。

一些專家認為，總統警護處官員對尹錫悅展現「無條件忠誠」，而非對職位本身的忠誠。他們也提及去年9月被任命為總統警護處長的朴鍾俊。他可能是最接近尹錫悅的人，扮演最後防線的角色。

身在美國的律師、南韓問題專家李朱民（Christopher Jumin Lee，音譯）表示：「尹錫悅很可能早已在這個機構安插強硬派忠誠人士，以應對這種可能發生的狀況。」