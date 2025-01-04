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慶祝緬甸獨立77週年紀念日 軍政府特赦5864名囚犯

中央社／ 奈比多4日綜合外電報導
為慶祝緬甸獨立77週年紀念日，緬甸國營媒體報導，軍政府將釋放5864名囚犯，其中包括180名外國人。圖／AI生成
為慶祝緬甸獨立77週年紀念日，緬甸國營媒體報導，軍政府將釋放5864名囚犯，其中包括180名外國人。圖／AI生成

為慶祝緬甸獨立77週年紀念日，緬甸國營媒體報導，軍政府將釋放5864名囚犯，其中包括180名外國人。不過，聯合國昨天指出，緬甸武裝衝突已導致超過350萬人流離失所。

路透社報導，軍政府曾表示將於今年舉行選舉，但這項計畫遭到反對團體廣泛譴責是一場騙局。

目前仍被軍政府監禁者包括該國前領導人、諾貝爾獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。

另一方面，聯合國（UN）昨天指出，緬甸武裝衝突已造成超過350萬人流離失所，比2023年增加150萬人，並警告該國的人道主義危機可能會再惡化。

自2021年初軍方推翻民選政府、暴力鎮壓民主抗爭，並引發全國性的武裝叛亂以來，緬甸一直處於動盪之中。

法新社報導，多個少數民族反叛團體自緬甸獨立以來，為了自治權和利潤豐厚的自然資源控制權與軍方持續交戰。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）發聲明說，衝突從邊境地區蔓延到全國大部分地區，「迫使創紀錄的人數為了安全和滿足基本需求逃離家園」。

OCHA還說，截至去年12月16日，緬甸逾350萬人流離失所，占總人口5700萬的比例超過6%，其中約1/3是兒童。

OCHA補充：「與1年前（2023）相比，國內流離失所者增加了近150萬人，數量驚人。」

緬甸 翁山蘇姬 聯合國 諾貝爾獎

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