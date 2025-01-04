駐以代表投書捍衛主權 嚴駁「一中」非國際共識

駐以代表李雅萍投書「耶路撒冷郵報」，駁斥中國駐使謊稱「一中原則」為國際共識的不實言論，強調台灣主權由台灣人民決定，並呼籲國際共同反對中國誤用聯合國決議推動併吞野心。

以色列第一大英文報「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）今天刊出駐以色列代表李雅萍投書，嚴正駁斥中國駐使肖軍正於去年12月30日投書耶路撒冷郵報謊稱「一中原則」為國際共識的不實言論。李雅萍駁文中強調台灣不屬於中國的一部分，並且台灣主權只能由台灣人民決定。

李雅萍表示，真正的歷史事實是，聯合國大會第2758號決議隻字未提及台灣，自然也沒有所謂中華人民共和國擁有台灣主權之說，也無從排除台灣參與國際組織的資格。

台灣感謝越來越多國家發聲重申支持這個事實，不僅譴責中國錯誤解釋聯大決議，更呼籲中國停止將聯大決議用於併吞台灣的政治目的。台灣是一個主權獨立的國家，名為中華民國，這才是不可爭辯的事實。

李雅萍指出，「我們堅信，人民才是國家的主人。台灣政府所建立的民主體制讓台灣人民決定自己的未來。所有的政治爭端都應以和平方式解決，而透過任何形式的武力威脅所實現的『民族振興夢想』只會遭到國際譴責。」

李雅萍表示，無論是台灣還是美國，都不是中國駐使文中所指控的「破壞穩定力量」。台灣致力維護全球和平與供應鏈韌性。例如，台灣堅定支持並加入美國對伊朗和恐怖組織的制裁，並堅持維護台灣海峽的和平穩定現狀。台灣也呼籲所有熱愛和平的國家加入由美國主導的台灣海峽自由航行行動，確保台海和平與繁榮，維護各國共同利益。

李雅萍強調，唯有所有民主國家團結一致，才能有效應對威權主義的侵略，台灣與民主國家共同合作，選擇站在歷史的正確一方，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

「耶路撒冷郵報」是以色列最大的英文報刊，廣大讀者群來自以色列及北美猶太社群的政經及社會菁英，十分關注國際情勢。許多讀者於該報網頁留言批評中國駐使投書荒誕可笑，並聲援支持民主台灣。