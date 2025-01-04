快訊

陸貨輪拖斷中華電信海底電纜？ 軍事粉專揭疑點示警國安危機

下周迎大陸冷氣團先乾後濕連凍6天 有望降雪2時間點曝光

駐以代表投書捍衛主權 嚴駁「一中」非國際共識

中央社／ 特拉維夫4日專電

駐以代表李雅萍投書「耶路撒冷郵報」，駁斥中國駐使謊稱「一中原則」為國際共識的不實言論，強調台灣主權由台灣人民決定，並呼籲國際共同反對中國誤用聯合國決議推動併吞野心。

以色列第一大英文報「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）今天刊出駐以色列代表李雅萍投書，嚴正駁斥中國駐使肖軍正於去年12月30日投書耶路撒冷郵報謊稱「一中原則」為國際共識的不實言論。李雅萍駁文中強調台灣不屬於中國的一部分，並且台灣主權只能由台灣人民決定。

李雅萍表示，真正的歷史事實是，聯合國大會第2758號決議隻字未提及台灣，自然也沒有所謂中華人民共和國擁有台灣主權之說，也無從排除台灣參與國際組織的資格。

台灣感謝越來越多國家發聲重申支持這個事實，不僅譴責中國錯誤解釋聯大決議，更呼籲中國停止將聯大決議用於併吞台灣的政治目的。台灣是一個主權獨立的國家，名為中華民國，這才是不可爭辯的事實。

李雅萍指出，「我們堅信，人民才是國家的主人。台灣政府所建立的民主體制讓台灣人民決定自己的未來。所有的政治爭端都應以和平方式解決，而透過任何形式的武力威脅所實現的『民族振興夢想』只會遭到國際譴責。」

李雅萍表示，無論是台灣還是美國，都不是中國駐使文中所指控的「破壞穩定力量」。台灣致力維護全球和平與供應鏈韌性。例如，台灣堅定支持並加入美國對伊朗和恐怖組織的制裁，並堅持維護台灣海峽的和平穩定現狀。台灣也呼籲所有熱愛和平的國家加入由美國主導的台灣海峽自由航行行動，確保台海和平與繁榮，維護各國共同利益。

李雅萍強調，唯有所有民主國家團結一致，才能有效應對威權主義的侵略，台灣與民主國家共同合作，選擇站在歷史的正確一方，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

「耶路撒冷郵報」是以色列最大的英文報刊，廣大讀者群來自以色列及北美猶太社群的政經及社會菁英，十分關注國際情勢。許多讀者於該報網頁留言批評中國駐使投書荒誕可笑，並聲援支持民主台灣。

一中原則 主權 以色列 耶路撒冷

延伸閱讀

哈瑪斯：3日將與以色列在卡達重啟加薩停火談判

翁曉玲指「大陸地區人民為中華民國國民」 陸委會：有誤

以色列深陷多重戰火 上半年外國投資卻逆勢增加

青年運動惹毛以色列！內唐亞胡決定打擊升級 以官員建議直接打伊朗

相關新聞

逮捕總統攻防戰！抓尹錫悅失敗的四道關卡

逮捕令的期限為7天，但1月3日已是第4天。若要避免失敗，成功執行逮捕尹總統，勢必要有更強大的警力作為後盾，預料1月4日立刻佈署這樣規模的警力將需要更多協調，並非易事。

南韓漁船觸礁沉沒！22船員跳海逃生 3人死亡

南韓西南部海域可居島附近4日上午發生漁船翻覆意外，船上22人跳海逃生，其中3人死亡，其餘19人被海警及附近船隻救起，沒有...

濟州航空空難釀179死 調查人員曝：座艙語音紀錄器文字檔接近完成

韓國濟州航空1架班機2024年12月底在韓國機場失事造成179人死亡，韓國調查人員今天表示，他們即將完成俗稱「黑盒子」的...

美國安顧問5日出訪印度 討論中國上游建壩隱憂

一名美國高層今天晚間表示，美國國家安全顧問蘇利文（JakeSullivan）5日至6日將訪問印度，預計將和印度官員討論中...

南韓局勢動盪 美智庫專家：有利北京地緣政治發展

自戒嚴令以來，南韓的政治動蕩不斷加深。一些分析人士表示，中國可能有機會增加對韓國的影響力。 在小布希政府期間曾擔任負責東...

波蘭接任歐盟輪值主席國 聚焦歐洲安全

波蘭媒體報導，波蘭於2025年元旦正式接任歐盟輪值主席國，總理圖斯克將在未來六個月內主導歐盟議程，並以「安全，歐洲！」為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。