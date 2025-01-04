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濟州航空空難釀179死 調查人員曝：座艙語音紀錄器文字檔接近完成

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
南韓濟州航空1架班機2024年12月底在韓國機場失事造成179人死亡。圖／法新社
南韓濟州航空1架班機2024年12月底在韓國機場失事造成179人死亡。圖／法新社

韓國濟州航空1架班機2024年12月底在韓國機場失事造成179人死亡，韓國調查人員今天表示，他們即將完成俗稱「黑盒子」的飛航紀錄器當中座艙語音紀錄器（CVR）的文字記錄。

法新社報導，載有181名乘客加機組員的濟州航空編號7C2216班機12月29日從泰國起飛，在抵達位於韓國西南部的務安機場降落時先以機腹著陸，再撞上跑道盡頭的混凝土牆後爆炸。座艙語音紀錄器內容可能為這架航班的最後時刻提供線索。

自從這起空難發生後，韓國和美國的調查人員一直在事故現場進行徹底搜查，失事飛機的美國製造商波音（Boeing）也派員加入。

韓國國土交通部發布聲明表示，「座艙語音紀錄器的文字記錄預計在今天完成。飛航資料紀錄器（FDR）則正準備運送到美國」來進行分析。

韓國國土交通部還說，調查人員本週也已在事故現場找到失事飛機的發動機。

這架波音737-800飛機的確切事故原因目前仍不清楚，但調查人員曾指出，鳥擊、起落架故障和跑道的水泥護牆是可能因素。

南韓 濟州航空 美國 語音

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