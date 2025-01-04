南韓漁船觸礁沉沒！22船員跳海逃生 3人死亡
南韓西南部海域可居島附近4日上午發生漁船翻覆意外，船上22人跳海逃生，其中3人死亡，其餘19人被海警及附近船隻救起，沒有生命危險。
韓聯社、News1等報導，木浦海警4日說明，當地上午約10時30分左右接獲通報，稱全羅南道新安郡黑山面可居島附近海域有一艘9.77噸級漁船撞上岩石後翻覆，船上共22人隨即跳海逃生，海警與附近民間船隻合力救援，共救起19名船員，其餘3人尋獲時已心臟驟停，送醫宣告死亡。
海警最初根據乘船名單判斷船上有21人，後來才發現是22人，目前初步研判是漁船撞上岩石導致意外，詳細事發原因仍有待釐清。
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