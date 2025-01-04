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美國安顧問5日出訪印度 討論中國上游建壩隱憂

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國國家安全顧問蘇利文。路透資料照
美國國家安全顧問蘇利文。路透資料照

一名美國高層今天晚間表示，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）5日至6日將訪問印度，預計將和印度官員討論中國水壩的影響。

路透社報導，華府及其西方盟友長期將印度視為制衡中國在亞洲及其他地區擴張影響力的重要角色。

一名美國高層在蘇利文出訪前表示：「我們確實在印太地區的許多地方看到，中國在湄公河（Mekong）等上游地區搭建的水壩，可能對下游國家造成潛在的環境損害及氣候影響。」

這名高層還說，蘇利文訪印期間將討論新德里當局的擔憂。

針對中國計劃在印度河川流域上游的雅魯藏布江搭建水力發電大壩，印度政府已向北京當局表達擔憂。中國官員表示，西藏雅魯藏布江的水力發電計畫不會對生態環境或下游供水產生重大影響。

中國上個月已批准這項水力發電大壩的建設計畫，未來預估年發電量將達到3000億千瓦時（kilowatt-hour，常簡稱度），規模將躍居全球同類型水壩之冠。

這名美國官員表示，華府此行訪印也將討論民用核能合作、人工智慧（AI）、太空、軍事許可和中國經濟產能過剩等議題。

另一名美國官員表示，參與這次訪印行程的美國官員並不會和達賴喇嘛（Dalai Lama）見面。

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