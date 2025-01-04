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應是國務卿身分最後一次 布林肯出訪韓日法

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
美國國務卿布林肯。歐新社
美國國務卿布林肯。歐新社

美國南韓今天宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下週將赴南韓會談。南韓總統尹錫悅因上月宣布戒嚴而被彈劾，檢警昨天試圖逮捕未果，首爾正深陷政治動盪。

法新社報導，美國總統當選人川普將於本月20日就職，因此這可能是布林肯最後一次以國務卿身分出訪。國務院表示，布林肯也將前往日本和法國。

尹錫悅2024年12月3日宣布戒嚴，但僅實施數小時即遭國會表決解除，國家自此陷入政治危機。

南韓是美國的重要安全盟友。南韓外交部在聲明中表示，布林肯將於6日會晤南韓外交部長趙兌烈（ChoTae-yul），「預期兩人將討論韓美聯盟、韓美日合作、北韓議題和區域及全球挑戰」。

美國國務院未在聲明中直接提到南韓政治亂局，僅稱布林肯將談到「兩國如何根據雙方共同價值，在全球挑戰上建立重要合作關係」。

南韓調查人員昨天試圖對尹錫悅執行逮捕，但遭總統護衛阻礙。原本逮捕令的效期是到6日，恰好是布林肯預定會晤趙兌烈的日子。

美國國務院表示，布林肯結束南韓訪問行程後，將轉往另一個亞洲重要盟友日本，「檢視美日聯盟過去數年達成的重大進展」。

布林肯接著將於8日前往法國，預計會討論俄羅斯與烏克蘭的戰爭和中東危機。

美國總統拜登在4年任期中不斷強調美國盟友的重要性，川普則經常批評美國的夥伴，認為這些國家不公平地依賴美國。

南韓 布林肯 美國

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