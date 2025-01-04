擇日再戰！首次逮捕尹錫悅未果 南韓公調處擬明日再闖官邸
南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令未果，消息指出，公調處正在研擬對策，可能5日第二度嘗試逮捕尹錫悅
韓聯社報導，公調處3日要求代總統崔相穆下令官邸警衛隊配合公調處執行逮捕。此外，公調處和警方組成的戒嚴偵查小組也要求對總統警護處長朴鍾俊立案調查。
報導並指出，公調處在3日的拘提任務失敗後正研擬對策，準備5日再度進入尹錫悅官邸。
南韓法院上月31日針對尹錫悅簽發逮捕令，有效期至6日。若尹錫悅被拘提，將成為南韓史上首名被捕的在任總統。
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