擇日再戰！首次逮捕尹錫悅未果 南韓公調處擬明日再闖官邸

川普選上之後，大家非常注意他與大陸國家主席習近平兩人的互動，雖然習近平按照慣例發了賀電，但是兩人一直沒有通電話，或至少沒有見諸媒體。這和大多數國家的領導人爭相表示與川普通了電話，迥然不同。 目前中美之間既存的20幾個接觸管道，在川普上任前，都已經完全停擺，等候新政府的指示，但是北京在意的不是這些管道，而是習近平與川普之間的私人管道。

2025-01-04 07:00