快訊

獨／疫情後新低！春節9天訂房率首度跌破4成 花蓮僅兩成最慘

前NMB48島田玲奈結婚了！甜蜜對視圈外尪：和他一起每天都歡樂

搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

波蘭接任歐盟輪值主席國 聚焦歐洲安全

中央社／ 華沙3日專電
波蘭總理圖斯克。路透
波蘭總理圖斯克。路透

波蘭媒體報導，波蘭於2025年元旦正式接任歐盟輪值主席國，總理圖斯克將在未來六個月內主導歐盟議程，並以「安全，歐洲！」為主要施政方針，優先強化歐洲安全、支援烏克蘭抗俄、加強邊境管理及提升經濟競爭力。

波蘭廣播電台RMF報導，這是波蘭自2004年加入歐盟以來第二次擔任輪值主席，也是圖斯克（DonaldTusk）二度以總理身分領導歐盟理事會。波蘭從匈牙利手中接下這個職位，其親歐盟的立場與前任匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）的疏離態度形成鮮明對比。

法新社曾報導，歐洲聯盟（EU）輪值主席國雖無實權，但被視為敦促歐盟採取行動的關鍵推手。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以波蘭語表達歡迎，肯定波蘭對歐盟安全的重視。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也強調將與波蘭共同致力於建立強大的歐洲。

波蘭政府表示，在當前充滿衝突的時期，其主要目標包括：為烏克蘭提供對抗俄羅斯入侵的必要支援、強化歐盟邊境安全、打擊非法移民，並加強歐盟的防衛能力與經濟實力。圖斯克在除夕夜的內閣會議上強調：「波蘭今年必須獲勝，我們將肩負起歐洲的責任。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對此表示歡迎，期待在波蘭主席任內推進烏克蘭加入歐盟的談判進程。他還重申，只有透過力量，俄羅斯才能被迫進入和平。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）則呼籲利用主席任期加強歐美合作，強調沒有美國的參與就無法確保歐洲安全。杜達與美國總統當選人川普（DonaldTrump）關係密切，但其總統任期將於今年年中結束。

歐盟 波蘭 烏克蘭

延伸閱讀

德總理新年致函歐盟 籲平衡氣候保護與產業競爭力

減碳大限逼近／兩大關鍵 加速推進台版CBAM

2025歐洲選舉牽動歐盟 德國、羅馬尼亞、捷克最受矚

烏終止俄天然氣過境 衝擊東歐能源安全 這國嗆對烏斷電

相關新聞

擇日再戰！首次逮捕尹錫悅未果 南韓公調處擬明日再闖官邸

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令未果，消息指出，公調處正在研擬對策，可能5日第二度嘗...

波蘭接任歐盟輪值主席國 聚焦歐洲安全

波蘭媒體報導，波蘭於2025年元旦正式接任歐盟輪值主席國，總理圖斯克將在未來六個月內主導歐盟議程，並以「安全，歐洲！」為...

美中台博弈／川普習近平欲建立私人管道 誰是關鍵人物

川普選上之後，大家非常注意他與大陸國家主席習近平兩人的互動，雖然習近平按照慣例發了賀電，但是兩人一直沒有通電話，或至少沒有見諸媒體。這和大多數國家的領導人爭相表示與川普通了電話，迥然不同。 目前中美之間既存的20幾個接觸管道，在川普上任前，都已經完全停擺，等候新政府的指示，但是北京在意的不是這些管道，而是習近平與川普之間的私人管道。

印度關注中國西藏大型水壩計劃

（德國之聲中文網）印度政府於1月3日表示，已向中國提出關切，要求確保中國在西藏上游修建的大型水壩不會損害包括印度和孟加拉在內的下游國家利益。 這一水壩若建成，將超過目前位於長江的三峽大壩，成為世

俄羅斯大使：德日兩國永遠不能「入常」

（德國之聲中文網）長期以來，德國一直在努力推動聯合國安理會的改革，並希望能夠在擴編後的安理會中擁有常任理事國席位，但莫斯科對此卻持明確的反對立場。俄羅斯駐聯合國代表涅邊賈（Wassilij Neben

軍艦秀肌肉 美中南海間接對抗

新年伊始，中美兩軍就在南海展開對抗，據南海戰略態勢感知，美國海軍卡爾文森號航艦打擊群三日經麻六甲海峽再次進入南海。同一時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。