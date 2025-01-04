波蘭終止與俄羅斯航空通訊網路協議

根據波蘭銀行家網站（Bankier.pl）報導，波蘭總統杜達（AndrzejDuda）正式簽署兩項法案，結束波蘭參與由俄羅斯主導的「國際空間通訊組織」合作案，標誌波蘭在地緣政治局勢下，進一步脫離俄羅斯，並全力聚焦在歐洲及本土航空發展。

波蘭總統府在聲明中指出，這一舉措符合波蘭避免與俄羅斯合作的政策方向，並強調波蘭自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，實際上已停止與國際空間通訊組織的任何合作。近期，波蘭議會在各黨派一致支持下批准相關法案，授權總統終止這一協議。

國際空間通訊組織於1971年成立於莫斯科，旨在作為對抗西方國際電信衛星組織（Intelsat）的力量。該組織包含24個成員國，多數來自前蘇聯陣營，但也包括印度、阿富汗等國家。波蘭多年來未實際使用該組織的資源，並早在1993年加入國際電信衛星組織和歐洲衛星通訊組織。

總統辦公室表示，波蘭電信巨頭Orange Polska也已退出該組織，多年未參與組織運作。在當前地緣政治緊張局勢下，終止協議被視為合理且必要的舉措。

近年來，波蘭大力推進航空領域的發展，並積極參與歐洲航空專案。2023年，波蘭對歐洲太空總署（ESA）的捐款增加至2.95億歐元（約台幣103億元），支持其公司參與衛星通訊、導航和地球觀測等領域的技術開發。