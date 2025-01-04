俄羅斯大使：德日兩國永遠不能「入常」

（德國之聲中文網）長期以來，德國一直在努力推動聯合國安理會的改革，並希望能夠在擴編後的安理會中擁有常任理事國席位，但莫斯科對此卻持明確的反對立場。俄羅斯駐聯合國代表涅邊賈（Wassilij Nebensja）日前接受俄羅斯官方電視台采訪時明確表示，無論有些國家如何努力，都永遠不可能成為安理會常任理事國，“我們已經明確表示，他們永遠不會獲得這個席位。尤其是德國和日本。”

多年以來，聯合國內部一直在就改革安理會問題進行討論。期望在安理會中獲得常任席位的國家包括日本、印度和一些非洲國家，而多年以來，德國聯邦政府也一直在為“入常”進行著努力。曾幾何時，俄羅斯曾被視作是德國入常的可能支持者，然而，俄羅斯總統下令對烏克蘭發動侵略戰爭之後，過去幾年來，俄羅斯同西方的緊張關系一直在不斷加劇。

有鑑於此，德國的“入常”希望已經變得非常渺茫。安理會擁有五個常任理事國，分別為中國、法國、英國、俄羅斯和美國，而上述五國中的任何一國都有權對安理會擴編改革行使否決權。

（德新社）

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