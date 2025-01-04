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北韓官媒：南韓陷政治癱瘓亂局

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

法新社報導，北韓中央通信社罕見評論南韓最近幾周以來的政治動盪，指南韓因調查人員試圖對遭國會彈劾的總統尹錫悅執行逮捕令，陷入政治癱瘓的「亂局」；但文中並未引述北韓官員的說法。

南韓韓聯社報導，北韓官媒的這篇評論，顯然是為凸顯北韓政府「相對穩定」。

韓媒等外媒三日報導，二○二五年伊始，美日外長就將相繼訪韓。美國國務卿布林肯預定五日訪韓、日本外務大臣岩屋毅也預定十三日訪韓。

布林肯六日將和南韓外長趙兌烈會面，岩屋屆時也將與趙兌烈會面，是十三或十四日則尚未公布。

南韓外交部表示，韓美外長會談將討論韓美聯盟、韓美日合作、北韓等議題，還有區域及全球挑戰。韓媒中央日報報導說，預料布林肯將重申美韓同盟堅定，不受南韓國內不確定政治情勢影響。尤其川普新政府將在廿日上台，布林肯選擇此時訪韓被解讀為美韓同盟的承先啟後與繼往開來。

今年適逢慶祝韓日建交六十周年，日韓外長會談將商討如何因應正與俄羅斯強化軍事合作的北韓。日本政府另計畫二月舉行日本、中國大陸與南韓的三方外長會談。

外交國安專家分析，鑒於南韓政局不穩，美日外長相繼訪韓主因在於，兩國認為南韓內部混亂不利朝鮮半島和東北亞穩定，將不符合美日利益。

北韓 南韓 布林肯

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