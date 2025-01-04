不配合逮總統 警護處長被調查

六十歲的總統警護處長朴鍾俊出身警察，他可能是最接近尹錫悅的人，扮演最後防線的角色。

朴鍾俊畢業於警察大學，歷任警察廳次長，二○一三至一五年曾任總統警護處次長，去年九月成為總統警護處長，接替在尹錫悅戒嚴事件中的要角、前國防部長金龍顯。

總統警護處此前接連拒絕調查機關對龍山區總統辦公室，以及上世紀南韓威權時代所建的總統「安全屋」進行扣押搜索等。韓媒報導稱，該處這些動作的背後就是處長朴鍾俊。

朴鍾俊目前雖是無黨籍，但二○一二和一六年曾代表國民力量黨前身的新世界黨參選國會議員，惟皆落選。他最近因尹錫悅宣布戒嚴被警方以證人身分訊問。

據稱在尹錫悅去年十二月三日宣布實施緊急戒嚴令前約三小時，他找警察廳長趙志浩與首爾警察廳長金峰植到首爾鐘路區三清洞的安全屋討論。這兩人因涉嫌下令員警封鎖國會，阻止議員進入國會投票否決戒嚴令的內亂罪嫌而於上月被捕。據警方調查，當時就是朴鍾俊居中聯絡趙、金兩人，朴鍾俊本人恐也涉入這起內亂事件。

公調處人員三日無法順利逮捕尹錫悅，聯偵組同日指出，已以涉嫌妨礙執行特殊公務，對朴鍾俊及總統警護處次長金成勳立案調查，要求兩人最晚四日到案接受訊問。