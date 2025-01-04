韓學者：想要警護處合作 代理總統應下令

韓媒報導，為順利逮捕總統尹錫悅，包括進入他首爾龍山區漢南洞官邸的動線在內，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處、ＣＩＯ）這幾天進行各種沙盤推演。

首爾西部地院去年十二月卅一日簽發戒嚴聯合偵查組（聯偵組）聲請的拘票後，南韓法界指稱，公調處和警察廳國家偵查本部特別偵查團就商討逮捕時工作的具體分工，例如為了避免引發現場混亂而規畫逮捕小組的動線。

聯偵組由公調處、警察廳國家偵查本部特別偵查團及國防部調查本部共同組成，並由公調處主導，公調處原本計畫二日執行。但據稱為與警方更密切地協調，及協調聯偵組各單位間的職責分擔和各種突發狀況應對方案，才延一天至三日。儘管考慮過在晚間或凌晨執行，但考量到他是現任總統而傾向在上班時間執行。

據稱公調處原計畫出動約五十人，其中包括檢察官和搜查官。在公調處共有十五位檢察官與卅六位搜查官下，檢、搜可謂總動員。警方也動員十幾個機動部隊，以應對執行過程中跟負責總統維安的總統警護處警衛以及官邸外支持尹錫悅的群眾爆發衝突。

高麗大學法學教授金善擇告訴路透，鎖定總統警護處高層，可使公調處人員削弱警護處的抵抗能力，以便可以再次嘗試執行逮捕令，但這是一種粗暴的進行方式，更好的方式將是代理總統崔相穆行使職權，命令總統警護處合作。