官邸布3防線…南韓公調處逮尹錫悅 無功而返

首爾西部地方法院去年十二月卅一日簽發對尹錫悅的拘票，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）人員三日上午約七時廿分（台灣時間同日上午約六時廿分），到尹錫悅位於首爾龍山區漢南洞的官邸，準備逮捕尹錫悅，但與總統警護處人員和軍警對峙約五個半小時，最後無功而返撤離。

參與執行逮捕的人員共一百五十人，由檢察官、搜查官及警察組成，包括五十名員警在內的八十人進入官邸，鑒於官邸內的車道遭巴士阻擋，只能步行，其餘守在官邸外待命。

公調處人員雖通過官邸正門，即第一道防線，並推進到距官邸房舍二百公尺處，但出現十多輛大型巴士、汽車及裝甲車堵住道路，即第二道防線。

雖然經協商後，公調處三位檢察官終於走到房舍前，但又遭遇總統警護處人員和軍警等二百多人組成的人牆阻擋，即第三道防線。

眼見對方擁有明顯人數優勢，考量公調處人員的人身安全考量，決定停止執行逮捕，並在當天下午約二時五分（台灣時間當天下午約一時五分）撤離官邸。

三位檢察官最後僅見到尹錫悅律師，未遇到尹本人，律師則不願接受法院對尹錫悅的拘票。而拘票的時效至六日，故只剩三天能執行。

整個過程，雙方爆發多次肢體衝突，雙方也都拿出錄影器材側錄蒐證。對於公調處人員出示的拘票，總統警護處長朴鍾俊主張，官邸是適用「總統警護法」而拒絕。

公調處對嫌疑人尹錫悅不回應司法程序的態度深感遺憾，將研擬接下來的應對措施。

公調處三日表示，總統警護處人員若不解除警備，基本上就無法逮捕尹錫悅。公調處將盡快向代理總統崔相穆寄送電子公文，請崔相穆下令總統警護處配合。

尹錫悅律師尹甲根三日指稱，公調處執行逮捕的舉動非法而且無效，將採取法律措施。尤其公調處「並無」偵辦內亂罪案件的權限，卻調派警察機動部隊企圖在總統官邸這樣的一級軍事機密保護區與警衛區行使強制力，對此深感遺憾。

官邸外雖有「挺尹」與「倒尹」兩派群眾對峙，有尹錫悅鐵粉和保守派死忠支持者高喊「人民保護尹總統！」「必須用生命阻止他們（公調處人員）！」警方預先部署逾二千七百名警力在官邸周邊，防範緊張升溫並維持秩序，所幸並未傳出嚴重衝突。

另外，憲法法院大法官李美善三日在尹錫悅彈劾案審理第二次庭前會議指出，庭前會議流程全部結束，將正式進入辯論。首次正式庭審為十四日下午二時。當事人依法應出庭辯論，若缺席二次，憲法法院可在當事人缺席下審理。