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軍艦秀肌肉 美中南海間接對抗

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

新年伊始，中美兩軍就在南海展開對抗，據南海戰略態勢感知，美國海軍卡爾文森號航艦打擊群三日經麻六甲海峽再次進入南海。同一時間，共軍南部戰區萬噸大驅延安艦編隊赴「預定海域」展開多日的實戰化訓練。

卡爾文森號打擊群去十二月廿九日至今年一月二日停靠馬來西亞巴生港，進行為期四天的例行訪問，三日離開巴生港進入南海。

央視新聞軍事頻道則報導，共軍南部戰區海軍某驅逐艦支隊多型艦艇組成的編隊已經解纜起航，並奔赴預定海域，將連續多天展開實戰化訓練。延安艦將會全程參與，編隊中還包括○五二Ｃ型的驅逐艦海口艦。

由於南部戰區負責鎮守的海域主要就是南海，因此在今年剛剛開年之際，延安艦所率艦隊與卡爾文森號打擊群形同雙方在南海各自顯露肌肉，並且展開間接對抗。

卡爾文森號打擊群去年十二月廿八日離開南海赴馬來西亞巴生港時，被大陸網民認定是刻意避開共軍南部戰區在黃岩島實施戰備警巡的行動。

共軍 南海 馬來西亞

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