德總理新年致函歐盟 籲平衡氣候保護與產業競爭力

中央社／ 柏林3日專電

德國總理蕭茲新年致函歐盟執委會主席范德賴恩，提出平衡經濟發展與氣候保護的改革建言，以期歐盟能在「能源、鋼鐵、電動車」等產業躋身世界頂尖之列。信中表示，德國已率先推動相關改革，但許多障礙仍需透過歐盟層級克服。

據南德日報（Süddeutsche Zeitung）消息，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）2日去函歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），信中指出，德國迫切需要歐盟共同採取行動，以降低官僚成本與提升企業競爭力。

蕭茲表示，德國已在國內推動相關改革，包括加速規劃和行政審批程序、降低能源價格，並為產業轉型建立清晰框架。然而這些措施雖然有助提升德國經濟韌性，但在歐盟架構下，許多改革只能透過歐盟層級解決，無法單靠德國完成。

在具體政策建議上，蕭茲首先要求歐盟調整過於嚴苛的環境法規，例如加大放寬對綠氫的限制、允許鋼鐵業向低碳轉型過渡期間，使用天然氣和藍氫（指利用碳捕集技術，將天然氣生產氫氣時所排放的二氧化碳回收並封存的氫氣），並透過碳捕捉與封存技術（CCS）降低碳排。

在碳邊境調整機制（CBAM）方面，蕭茲認為，歐盟除了對進口產品課徵碳排放稅外，也應對歐洲企業的出口產品提供「碳稅退還」，以防止企業因高昂的碳稅成本而將工廠遷往其他地區。

此外，他也批評歐盟「企業永續報告指令」（CSRD）對企業造成過重的行政負擔，許多做報告的行政作業成本相較於實際對環境的價值其實不成比例，建議推遲兩年實施，並提高企業適用門檻，以減輕中小企業負擔。

在德國近年的痛處「電動車」領域，蕭茲一方面提出歐盟應推出適用全歐、針對歐洲本土製造商的購車補貼計畫，以加速歐盟電動車市場成長；另一方面則呼籲歐盟重啟與中國的電動車關稅談判，避免中歐貿易摩擦進一步升級，確保歐洲汽車產業在全球市場的競爭力不受影響。

南德日報評析，德國國會大選將近，經濟已成為各黨核心議題，蕭茲試圖透過推動歐盟層級的經濟改革來強化其施政成績，提升在選戰中的優勢。然而，歐盟內部對於調整環保與產業政策的立場分歧，蕭茲的建議能否獲得廣泛支持仍待觀察。

德國 歐盟 蕭茲

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