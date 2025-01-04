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拘捕尹錫悅…無功而返

經濟日報／ 編譯茅毅／綜合報導

在首爾西部地方法院簽發對尹錫悅的拘票後，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）人員在當地時間3日上午前往尹錫悅位於首爾龍山區漢南洞的官邸，準備逮捕尹錫悅，但與總統警護處人員和軍警對峙約五個半小時，最後無功而返。

參與執行逮捕的人員共150人，由檢察官、搜查官及警察組成，包括50名員警在內的80人進入官邸，但遭遇總統警衛處人員和軍警等二百多人組成的人牆阻攔。

眼見對方擁有明顯人數優勢，考量公調處人員的人身安全考量，決定停止執行逮捕，並在當天下午撤離官邸。三位檢察官最後僅見到尹錫悅律師，未遇到尹本人，律師則不願接受法院上月31日對尹錫悅發出的拘票。而拘票的時效至6日，故只剩三天能執行。

整個過程，雙方爆發多次肢體衝突，雙方也都拿出錄影器材側錄蒐證。對於公調處人員出示的拘票，總統警護處長朴鍾俊主張，官邸是適用「總統警衛法」而拒絕。公調處對嫌疑人尹錫悅不回應司法程序的態度深感遺憾，將研擬接下來的應對措施。

公調處3日表示，總統警護處人員若不解除警備，基本上就無法逮捕尹錫悅。公調處將盡快向代理總統崔相穆寄送電子公文，請崔相穆下令總統警護處配合。

尹錫悅律師尹甲根3日指稱，公調處執行逮捕的舉動非法而且無效，將採取法律措施。

官邸 尹錫悅 律師

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