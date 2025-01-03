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法國性侵案囚犯挾持5人要求移監 正與當局僵持

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導

法國警方和獄方消息人士告訴法新社，南部城市阿勒（Arles）的監獄今天有1名囚犯挾持5位工作人員，據稱其訴求是移監，目前仍與當局維持對峙僵局。

法新社報導，據獄方消息人士透露，這名囚犯持手製銳器，從當地時間上午11時15分左右起，在醫務室內挾持了4名護士和1位獄警。

多名消息人士表示，這位挾持獄方員工的囚犯37歲，因持械性侵罪正在服刑，且患有嚴重精神障礙。

不過獄方消息人士補充說，此人不具「恐怖分子特徵」。

了解此案的消息來源稱「目前事態保持平靜」，這名囚犯要求轉移至另一座監獄。

法國司法部長達馬南（Gerald Darmanin）在社群媒體X平台發文寫道，「我們已動用所有資源」來解決這場對峙局面，且他正「即時關注情況發展」。

挾持 法國 監獄

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