法國性侵案囚犯挾持5人要求移監 正與當局僵持
法國警方和獄方消息人士告訴法新社，南部城市阿勒（Arles）的監獄今天有1名囚犯挾持5位工作人員，據稱其訴求是移監，目前仍與當局維持對峙僵局。
法新社報導，據獄方消息人士透露，這名囚犯持手製銳器，從當地時間上午11時15分左右起，在醫務室內挾持了4名護士和1位獄警。
多名消息人士表示，這位挾持獄方員工的囚犯37歲，因持械性侵罪正在服刑，且患有嚴重精神障礙。
不過獄方消息人士補充說，此人不具「恐怖分子特徵」。
了解此案的消息來源稱「目前事態保持平靜」，這名囚犯要求轉移至另一座監獄。
法國司法部長達馬南（Gerald Darmanin）在社群媒體X平台發文寫道，「我們已動用所有資源」來解決這場對峙局面，且他正「即時關注情況發展」。
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