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免受叛亂指控？引「川普訴美國」案 尹錫悅辯護團主張豁免權

川普喊買格陵蘭後 當地總理新年演說強調盼「脫離丹麥獨立」

中央社／ 哥本哈根3日綜合外電報導
美國總統當選人川普。路透
美國總統當選人川普。路透

丹麥自治區格陵蘭的總理艾格德發表新年談話時強調，他希望推動格陵蘭脫離前殖民國丹麥獨立。美國總統當選人川普不久前才表達希望格陵蘭能歸美國所有。

路透社報導，川普（Donald Trump）去年12月22日發文表示，期盼美國能「擁有與控制」格陵蘭（Greenland）。而艾格德（Mute Egede）在新年演說中還表明，他希望讓格陵蘭加強與其他國家的合作。

格陵蘭近年來獨立運動聲浪日益高漲，部分原因是丹麥當局上個世紀對當地的不當統治行徑遭揭發，包括在1960年代推行非自願節育。

格陵蘭直至1953年屬於丹麥殖民地，2009年獲得可透過公民投票宣告獨立的權利。格陵蘭政府也已於2023年公布首部憲法草案。

艾格德在演說中表示：「歷史和現況已證明，我們與丹麥王國的合作未能創造全然平等處境。現在該是我們採取下一步行動的時候，如同世界上其他國家，我們必須致力於移除合作的絆腳石，或說是殖民主義的枷鎖，並向前邁進。」

艾格德說，是否獨立由格陵蘭民眾決定。但他並未提到何時可能舉行公投。

格陵蘭的5萬7000名住民雖然大多支持獨立，但對於獨立的時間點及生活水準可能受到的影響，看法則分歧。

川普不只在去年，他在首度擔任美國總統期間的2019年也曾提議由美國買下格陵蘭，但2次皆遭到當地政府表態拒絕。

艾格德去年12月23日表示：「格陵蘭是我們的。我們不會待售，未來也永遠不賣。」

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