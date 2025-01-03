尹錫悅支持者喊「停止竊取」口號 盼引川普共鳴

遭到彈劾南韓總統尹錫悅的支持者沿用因美國總統當選人川普而普及的「停止竊取」這句口號，期盼即將就職的川普能夠幫助四面楚歌的尹錫悅。

路透社報導，尹錫悅支持者今天天還沒亮就在總統官邸外集結，以防他遭到拘提，有人高舉英文書寫的「停止竊取」（Stop the Steal），這是2020年美國大選川普落敗，川粉質疑選舉結果時喊出的口號。

尹錫悅去年12月3日實施短命戒嚴而面臨叛亂罪的刑事調查，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天試圖對他進行拘提，遭到總統警衛處和軍警阻攔，他才得以躲過。

美東時間20日將再度入主白宮的川普尚未針對尹錫悅當前處境進行評論。川普陣營與尹錫悅支持者沒有明確關係。

不過在社群媒體平台X用韓文搜尋「#停止竊取」或「選舉舞弊」等主題標籤時可以發現，南韓民眾最近上傳包含哏圖的貼文，設計靈感似乎受到川普招牌口號「讓美國再次偉大」（MAGA）所啟發。

尹錫悅為自己行動辯護的手法跟川普的政治語言有相似之處。尹錫悅曾提及投票違規的可能性，以及捍衛國家免於內外部敵人攻擊。

南韓中央選舉管理委員會表示，去年曾為處理「安全漏洞」問題諮詢情報機構，但沒有跡象顯示北韓駭客入侵選舉系統，而且投票是以紙本進行。

「選舉舞弊」議題已經成為尹錫悅支持者關注焦點，他們認為宣布緊急戒嚴令具有正當性，現在更希望他們的關切能夠得到川普共鳴。